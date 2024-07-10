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Dünya

Norveç hava saldırılarına karşı Ukrayna'ya F-16 hibe edecek

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya Avrupa ülkelerinin desteği sürüyor. Kiev yönetimine son destek ise Norveç'ten geldi. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesi için Ukrayna'ya altı adet F-16 savaş uçağı hibe edileceği belirtildi.

18:32 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:04 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
F-16 Savaş Uçağı (Foto: Arşiv)
F-16 Savaş Uçağı (Foto: Arşiv)

Norveç, hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesi için Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edeceğini duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, duyuruyu Başbakan Jonas Gahr Store yaptı.

"Hayati önem taşıyor"

Store, Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesinin Rusya'ya karşı yürüttüğü mücadelede hayati önem taşıdığını belirterek, Ukrayna'ya 6 F-16 savaş uçağı hibe etme kararı aldıklarını bildirdi.

Rusya'nın hava saldırılarının, Ukrayna halkında büyük acılara ve maddi hasara yol açtığını ifade eden Store, hibe edecekleri F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya kendini savunmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

"Ukrayna'nın mücadelesi, bizim de mücadelemizdir"

Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise Ukrayna'yı destekleye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Bu, sadece Ukrayna'nın özgürlüğünü korumak için değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi, demokrasiyi ve uluslararası hukuka saygıyı korumak için de verilen bir savaştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ukraynalı savaş pilotlarının eğitime destek vermeye devam edileceği aktarıldı.



#Ukrayna
#Norveç Başbakanı
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#F-16
#Norveç
36 dakika önce
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