Norveç Meclisi’ne iki PKK’lı vekil

Norveç’te önceki gün yapılan seçimlerde, İşçi Partisi’nden aday olan terör örgütü PKK’lı Seher Aydar ve Mani Hüseyni de milletvekili olarak meclise girdi. Suriye Kamışlı doğumlu olan Hüseyni sık sık örgütün toplantılarında boy gösterirken, Konya doğumlu olan Seher Aydar PKK’nın Norveç’teki en kilit isimlerinden.

Aydar'ın Öcalan için yaptığı eylemden bir görüntü.

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ÖRGÜTÜN EN AKTİF ELEMANI

Oslo’da bulunan Sözde Kürdistan Dayanışma Merkezi’nin Genel Müdürlüğü’nü yapan Seher Aydar, terör örgütün Norveç’te kurduğu her derneğin ya kurucusu ya da yöneticilerinden biri. Aydar, bu sözde STK’ların finansmanında aktif rol oynuyor. Aynı zamanda Kızıl Parti gençlik kolları başkanı olarak görev yapan Aydar, örgütün ülkedeki medya yüzü. Aydar “Norveç Öcalan’a Özgürlük” kampanyasının da koordinatörlerinden. Sosyal medya hesabından da sık sık örgüt propagandası yapan Aydar, 2017’deki genel seçimlerde Kızıl Parti ikinci sıra adayı olarak seçime katılmış ancak parlamentoya girememişti.

Seher Aydar - Mani Hüseyni

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SURİYE’YE ADAM TAŞIYOR

Kızıl Parti siyasetçileri ile gençlik kolları üyelerinin örgüt etkinliklerine katılımını sağlayan Aydar’ın, zaman zaman Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Suriye’nin kuzeyine Norveçli gençlerden oluşan gruplarla birlikte ziyaretler düzenlediği biliniyor. Aydar, Norveç’te terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/PKK’la finans sağlamak için çok sayıda kampanyaya da ön ayaklık etmişti.

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