Dünya Norveç Meclisine iki PKKlı vekil
AVRUPA

Norveç Meclisi’ne iki PKK’lı vekil

Norveç’te önceki gün yapılan seçimlerde, İşçi Partisi’nden aday olan terör örgütü PKK’lı Seher Aydar ve Mani Hüseyni de milletvekili olarak meclise girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Norveç Meclisi’ne iki PKK’lı vekil
Aydar (solda), elebaşı Öcalan’ın serbest kalması için eylem yapmıştı.

Norveç’te önceki gün yapılan seçimlerde, İşçi Partisi’nden aday olan terör örgütü PKK’lı Seher Aydar ve Mani Hüseyni de milletvekili olarak meclise girdi. Suriye Kamışlı doğumlu olan Hüseyni sık sık örgütün toplantılarında boy gösterirken, Konya doğumlu olan Seher Aydar PKK’nın Norveç’teki en kilit isimlerinden.

Aydar'ın Öcalan için yaptığı eylemden bir görüntü.
Aydar'ın Öcalan için yaptığı eylemden bir görüntü.

PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı
GÜNDEM
PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

ÖRGÜTÜN EN AKTİF ELEMANI

  • Oslo’da bulunan Sözde Kürdistan Dayanışma Merkezi’nin Genel Müdürlüğü’nü yapan Seher Aydar, terör örgütün Norveç’te kurduğu her derneğin ya kurucusu ya da yöneticilerinden biri. Aydar, bu sözde STK’ların finansmanında aktif rol oynuyor. Aynı zamanda Kızıl Parti gençlik kolları başkanı olarak görev yapan Aydar, örgütün ülkedeki medya yüzü. Aydar “Norveç Öcalan’a Özgürlük” kampanyasının da koordinatörlerinden. Sosyal medya hesabından da sık sık örgüt propagandası yapan Aydar, 2017’deki genel seçimlerde Kızıl Parti ikinci sıra adayı olarak seçime katılmış ancak parlamentoya girememişti.

Seher Aydar - Mani Hüseyni
Seher Aydar - Mani Hüseyni

Mansur Yavaş ve PKK sempatizanı Leyla Mustafa'ya aynı vakıftan ödül
GÜNDEM
Mansur Yavaş ve PKK sempatizanı Leyla Mustafa'ya aynı vakıftan ödül

SURİYE’YE ADAM TAŞIYOR

Kızıl Parti siyasetçileri ile gençlik kolları üyelerinin örgüt etkinliklerine katılımını sağlayan Aydar’ın, zaman zaman Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Suriye’nin kuzeyine Norveçli gençlerden oluşan gruplarla birlikte ziyaretler düzenlediği biliniyor. Aydar, Norveç’te terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/PKK’la finans sağlamak için çok sayıda kampanyaya da ön ayaklık etmişti.

PKK'lı Leyla Mustafa'ya verilen ödüle ilk destek HDP'den
GÜNDEM
PKK'lı Leyla Mustafa'ya verilen ödüle ilk destek HDP'den

Abone Ol Google News
Yok abi abarttınız

'Yok abi abarttınız'

​Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki.
Apaçık hadsizlik

Apaçık hadsizlik

​Döngüsel kültüre çığ gibi tepki.
Norveç Meclisinde iki PKKlı

Norveç Meclisi'nde iki PKK'lı

​İşçi Partisi'nden aday olan Aydar ve Hüseyni milletvekili olarak meclise girdi.
Hepsi yakalandı

Hepsi yakalandı

​PKK'lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi.

​Edremit'ten sonra bir skandal görüntü de İzmir'den geldi.
2023 yeniden <br>şahlanışın sembolü

2023 yeniden
şahlanışın sembolü

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

Reform paketi hedefiydi

Reform paketi hedefiydi

​Dijital lira için ilk somut adım.
Washington'da <br>darbe gibi adım

Washington'da
darbe gibi adım

​ABD'li komutan Çin'e Trump garantisi verdi.
Altı yıllık emeğin ürünü

Altı yıllık emeğin ürünü

​Kur'an konularına göre tefsir edildi.
Gebe ölümleri 3 kat arttı

Gebe ölümleri 3 kat arttı

'Kaybettiğimiz hastalarımız maalesef aşısız.'
Yol göründü

Yol göründü

​İlk kez böyle görüntülendi.
Turuncu şehir kalmadı

Turuncu şehir kalmadı

​Müjdeyi Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpler tribüne oynuyor

Kulüpler tribüne oynuyor

Spor yasası teklifiyle ilgili banka temsilcileri dinlendi.
Beşiktaş fırsat tepti

Beşiktaş fırsat tepti

​Sayısız gol fırsatına giren Beşiktaş, Dortmund'a 2-1 kaybetti.
Test aşaması tamamlandı

Test aşaması tamamlandı

​Farklı dillerdeki YouTube yorumları çevrilerek gösterilecek.

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi
Dünya

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, Trump’ın koltuğu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin’e savaş açabileceği endişesi konusunda iki kez Çin’li mevkidaşı Li Zuocheng’e teminat verdiği ortaya çıktı. Li Zuocheng’i ilk olarak seçim öncesi arayan Milley, ikinci görüşmeyi ise Kongre baskınının ardından yaptı.
PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı
Gündem

PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

Operasyonlarda lojistik ağı çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesinin içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan bu patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında terör örgütü PKK’nın planladığı 126 saldırı boşa çıkarıldı. Teröristlerin C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurduğu görüldü. Mardin-Şanlıurfa’da durdurulan ticari takside şampuan ve jöle kutusu içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.
Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi
Ekonomi

Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi

Halkbank’ın Üreten Kadınlar Toplantısı’nın bu ayki durağı İzmir oldu. Kadın girişimcilere yönelik destek paketinden bugüne kadar 50 binin üzerinde girişimcinin faydalandığını aktaran Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Paket kapsamında 5 milyar Türk Lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşti” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.