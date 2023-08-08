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Dünya

Norveç Meta'ya günlük 98 bin 500 dolar ceza kesti

Norveç'te veri koruma kurumu, "kullanıcı gizliliğini ihlal" gerekçesiyle 14 Ağustos'tan itibaren Meta'ya günlük 1 milyon kron (yaklaşık 98 bin 500 ABD doları) ceza kesmeye başlayacak.

09:27 . 8/08/2023 Salı
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Meta

Meta

Norveç'te veri koruma kurumu Datatilsynet, "kullanıcı gizliliğini ihlal" gerekçesiyle 14 Ağustos'tan itibaren Meta'ya günlük 1 milyon kron (yaklaşık 98 bin 500 ABD doları) ceza kesmeye başlayacak.


Datatilsynet, 17 Temmuz'da, Meta'nın belirlenen kurallara uymaması halinde para cezasına çarptırılacağını bildirmişti.


Kurum, Meta'nın Norveç'te kullanıcıların fiziksel konumları gibi verileri toplayamayacağını ve
"davranışsal reklamcılık"
yöntemini kullanamayacağını açıklamıştı.

Datatilsynet'in uluslararası bölüm başkanı Tobias Judin, konuya ilişkin demecinde,
"Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren günlük 1 milyon kron para cezası uygulanmaya başlayacak."
ifadesini kullandı.

Para cezası 3 Kasım'a kadar devam edecek.




#Norveç
#Meta
#Ceza
28 dakika önce
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