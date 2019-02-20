Dünya Norveç ordusunda tecavüz skandalı
AVRUPA

Norveç ordusunda tecavüz skandalı

Norveç'te geçen yıl 2 tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği orduda yapılan ankete göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı, cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldı.

Haber Merkezi AA
Zorunlu askerlik sisteminin uygulandığı Norveç'te, kadınlar da askere gidiyor.
Zorunlu askerlik sisteminin uygulandığı Norveç'te, kadınlar da askere gidiyor.

Norveç ordusunda asker ve personel arasında yapılan ankete göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradığını, cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldığını belirtti.

Norveç Kamu Yayıncısı NRK'nin haberine göre, ordudaki 8 bin 800 asker ve personel arasında Ekim 2018'de, cinsel taciz, cinsel saldırı ve mobbing ile ilgili soruların yer aldığı yazılı anket yapıldı.

Ankete göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker, ordudaki görevi sırasında tecavüze uğradığını ifade etti. Cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldığı yönünde beyanda bulundu.

Orduda geçen yıl, 2 tecavüz vakası resmi kayıtlara geçmişti.

Norveç, 2016'da kadınlara da zorunlu askerlik getirmişti.

İşte ülkeler ve askerlik sistemleri
FOTOĞRAF 9
Title
Bazı ülkeler de profesyonel ordu ile yetiniyor. Hatta bazı ülkelerde bu bile yok.
Title
ALMANYA I. Dünya Savaşı'nda Almanya, zorunlu askere alma usulü uyguladı ve büyük bir ordu kurdu. Şu anda Almanya’da hala zorunlu askerlik uygulaması mevcut. Askerlik erkekler için 6 ay. Kadınlar da gönüllü askerlik yapabiliyor. Askerlik yapmak istemeyenler sosyal hizmet alanlarında görevlendiriliyor ya da dış ilişkileri geliştirme uzmanı olarak en az 18 ay görev yapabiliyor.
Title
YUNANİSTAN 2009 yılından bu yana Yunanistan'da erkekler için 9 ay zorunlu askerlik uygulanıyor. Yunan ordusuna kadınlar da maaşlı eleman olarak alınabiliyor; ancak, zorunlu değil. Zorunlu olarak askere alınanlardan, askerliğini er olarak yapanlara 9 Euro maaş veriliyor ve sağlık sigortası yapılıyor. Profesyonel askerlerin maaşı ise 800 Euro'ya kadar çıkıyor.
Title
AVUSTURYA 18 ile 35 yaş arası erkekler için 6 ay askerlik zorunlu. Ancak, askerlik yapmak istemeyenler, 9 ay kamu hizmeti yapabiliyor. Avusturya'daki Soykırım Anma Bölümü, Avusturya Sosyal Hizmetler ya da Avusturya Barış Merkezi'ne 12 ay boyunca katılmak da askerlik yerine geçiyor.
Title
BREZİLYA Zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Askerlik süresi 12 aydır. Bu süre 18 aya kadar uzatılabilmektedir, ancak hangi durumlarda bunun yapılabileceği belirsizdir. Vicdani retçilik düzenlemesi bulunmaktadır. Alternatif hizmetin süresi normal askerlik hizmetinde olduğu gibi 12 aydır. Fakat alternatif sivil hizmetler konusunda bir düzenleme olmadığı için vicdani retçilik statüsünden istifade edenler ordu bünyesinde silahsız olarak görev icra etmektedirler.
Title
NORVEÇ Zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Askerlik süresi 12 aydır (Pratikte 8 veya 9 ay şeklinde gerçekleştirilmektedir). Az sayıdaki yükümlü askerlik görevini ulusal muhafız teşkilatında yapmaktadır. Buradaki hizmet süresi 6 aydır, ancak 44 yaşına kadar her sene iki haftalık yedek eğitimi almaları gerekmektedir. Vicdani retçilik statüsü 1922 yılından beri bulunmaktadır.
Title
ESTONYA Zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Askerlik süresi 8 ay, memurlar ve bazı özel pozisyondaki kişiler için 11 aydır. 1991 yılında vicdani retçilik yasalaşmıştır. Bu haktan yararlanan kişiler 16 aylık alternatif hizmetlerde görev almaktadırlar.
Title
FİNLANDİYA Zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Hizmet süresi görev alınan kuvvet ve rütbeye göre 180, 260 veya 362 gün olarak belirlenmiştir (Yükümlülerin %50’si 180 günlük hizmette bulunmaktadırlar). 1931 yılında vicdani retçilik statüsü yasalara girmiştir. Alternatif görev süresi 395 gündür. Zorunlu askerlik sisteminin kaldırılması düşünülmemektedir.
Title
Meksika Suç ülkesi Meksika'da da 18 yaşını geçen erkekler için askerlik zorunlu.
İşte ülkeler ve askerlik sistemleri

Bazı ülkeler de profesyonel ordu ile yetiniyor. Hatta bazı ülkelerde bu bile yok.

YORUM YAP


/**/
Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşlılık Şurası'nda konuştu.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.
Mısır 9 genci idam etti

Mısır 9 genci idam etti

​Sisi rejimi, Uluslararası Af Örgütü'nü hiçe saydı.
Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

​Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis ve para cezası.
TÜSİAD'ın yeni başkanı

TÜSİAD'ın yeni başkanı

Tek aday Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.
Askere sosyal medya yasağı

Askere sosyal medya yasağı

Gerekçe: Askeri personel terör örgütlerinin özel ilgi alanındadır.
Ekim'de hazır

Ekim'de hazır

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan önemli açıklamalar.
Üsküdar isyanı

Üsküdar isyanı

İlçe başkanı mektup yazdı: Projesi bile yok!

Yolda değerlenen halılar

Yolda değerlenen halılar

Manisalı üreticilerden ilginç bir halı eskitme tekniği
Türk mucit üretti

Türk mucit üretti

​Pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor.
Dev talip: Rekor satış olacak

Dev talip: Rekor satış olacak

​Ticaret sitesi Sahibinden'e 4.8 milyar dolar teklif.
Bu gecetest edilecek

Bu gecetest edilecek

İstanbulluların heyecanla beklediği hat.
Sinir krizi geçirten robot

Sinir krizi geçirten robot

Bir anne, ev ödevi yazan robotu parçaladı.
Devamı gelecek

Devamı gelecek

Gül'den FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu.
Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

​Otomotiv devlerinden art arda çekilme kararı geldi.
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD, PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.