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Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarında bulunan Kongsberg kasabasında yoldan geçen kişilere oklu saldırı düzenlendi. Norveç polisi, saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Norveçte oklu saldırı: Çok sayıda ölü var
Norveç'te oklu saldırı

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Kongsberg kasabasında elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis, saldırıda en az dört kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Polis Sözcüsü Oeyvind Aas gazetecilere verdiği demeçte, saldırganın yakalandığını bildirerek, "Adam yakalandı. Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre, bu kişi eylemleri tek başına gerçekleştirdi" dedi.

AA

Saldırganın Drammen kasabasındaki bir polis karakoluna götürüldüğünü aktarıldı.

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

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