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Dünya

Norveç'te şirkeler için dikkat çeken yasa tasarısı

Norveç'te şirketlere yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'ının kadın olması şartı getirilecek.

15:00 . 20/06/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Norveç'te hükümet büyük ve orta ölçekli şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'ının kadın olmasını zorunlu tutan bir yasa tasarısı sundu. Bloomberg'in haberine göre, Norveç Ticaret ve Endüstri Bakanı Jan Christian Vestre, düzenlediği basın toplantısında söz konusu tasarının içeriğini açıkladı.

'Bu yönde adım atan ilk ülke oldu'

Vestre, "Norveç, dünyada bu yönde adım atan ilk ülke oldu." ifadesini kullandı. Tasarı onaylanırsa, ülkedeki 20 bin büyük ve orta ölçekli şirket, 2028 yılına kadar yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'ını kadınlardan oluşturmak zorunda kalacak.



#Norveç
#Jan Christian Vestre
#Norveç Ticaret ve Endüstri Bakanlığı
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