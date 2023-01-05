Dünya Norveçten Ukraynaya silah desteği
AVRUPA

Norveç'ten Ukrayna'ya silah desteği

Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’ya 10 bin uzun menzilli modern top mermisi gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Norveçten Ukraynaya silah desteği
Foto: Arşiv

Norveç Savunma Bakanı Björn Arild Gram, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın savunmaya çok ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle ülkeye 10 bin uzun menzilli top mermisi gönderdiklerini söyledi.

Rusya savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 600 bin avro tutarında askeri yardım gönderdikleri bilgisini paylaşan Gram, şu ifadeleri kullandı:

  • "Rusya'nın Ukrayna'da savaşı kazanmasına izin veremeyiz. Norveç, Ukrayna'yı silah ve teçhizatla desteklerken uluslararası hukuka uygun güvenli bir zeminde hareket ediyor."

Gram, Ukrayna'ya gönderdikleri top mermilerinin 30 bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini, mermilerin M109 kundağı motorlu obüslerde kullanıldığını belirtti.

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