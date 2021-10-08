Dünya NSO BAEyle anlaşmasını fesh etti
ORTADOĞU

NSO BAE’yle anlaşmasını fesh etti

İsrail merkezli siber casusluk şirketi NSO, Dubai Şeyhi Muhammed bin raşid el-Maktum’un, İngiltere’de yaşayan eski eşinin ve yakın arkadaşlarının telefonlarını Pegasus yazılımı ile dinlettiğinin ortaya çıkmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varolan anlaşmasını fesh ettiğini açıkladı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​NSO BAE’yle anlaşmasını fesh etti
Fotoğraf: Arşiv

İsrail merkezli siber casusluk şirketi NSO, Dubai Şeyhi Muhammed bin raşid el-Maktum’un, İngiltere’de yaşayan eski eşinin ve yakın arkadaşlarının telefonlarını Pegasus yazılımı ile dinlettiğinin ortaya çıkmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varolan anlaşmasını fesh ettiğini açıkladı. Maktum’un, eski eşi Prenses Haya bint el-Hüseyin’i, avukatlarını ve yakın güvenlik ekibini Pegasus ile takip edilme emri verdiği İngiliz Yüksek Mahkmesi’nin açıklaması sonucu ortaya çıkmıştı.

  • Skandalın ortaya çıkmasının hemen ardından İsrailli firma BAE ile anlaşmasını fesh ettiğini ilan etti. Şirketin, BAE’nin onlarca rejim muhalifini Pegasus ile takip ettiğine yönelik iddiaların ardından benzer bir girişimde bulunmaması, NSO, “Dubai şeyhinin eşini” fesih için bahane olarak kullandı yorumuna neden oldu.
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