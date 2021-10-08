​NSO BAE’yle anlaşmasını fesh etti

Sözleşmesi feshedildi: Cezayir'deki metro Fransız ortak olmadan faaliyete geçti

Cezayir'in başkentinde koronavirüs nedeniyle bir süredir çalışmasına ara verilen ve Fransız şirketle sözleşmesi feshedilen metro faaliyete girdi. Cezayir Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana metro işletmesinde yer alan RATP Paris adlı Fransız şirketin sözleşmesi feshedildi.



Metronun faaliyetlerine RATP Paris yerine Cezayir devletine ait EMA adlı şirketle devam edeceği belirtilen açıklamada, metronun da bugün itibarıyla çalışacağı duyuruldu. Açıklamada, Fransız şirketin Cezayir'deki tüm faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.