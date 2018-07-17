Dünya NSU kararı temyize gidiyor
AVRUPA

NSU kararı temyize gidiyor

Almanya'da sona eren NSU davası sonrasında Federal Başsavcılığın, sanıklardan Andre E. hakkında verilen kararı temyize götüreceği bildirildi. Terör örgütüne destekten sadece 2,5 yıl hapis cezası verilmesine tepki veren Şimşek, "Mahkemeden biz üzülerek çıkarken, Naziler sevinerek çıktı" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Neonazi örgüt üyesi Andre E.
Neonazi örgüt üyesi Andre E.

Almanya'da sona eren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davası sonrasında Federal Başsavcılığın, sanıklardan Andre E. hakkında verilen kararı temyize götüreceği bildirildi.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinin Andre E. hakkında terör örgütüne destek olmaktan 2,5 yıl hapis cezası verdiği ancak, savcılığın cinayetlere yardım ve yataklık yapmaktan da cezalandırılmasını istediği belirtildi.

  • Başsavcılığın temyize hangi gerekçeyle gideceğini açıklamak istemediği ifade edilen haberde, Andre E. hakkında savcılığın 12,5 yıl hapis cezası istediği buna karşın mahkemenin 2,5 yıl ceza verdiği hatırlatıldı. Ayrıca mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Andre E.'nin tutukluluk halini kaldırmış ve serbest bırakmıştı.

Öte yandan, davada ikinci önemli sanık olarak yargılanan ve NSU terör örgütünün işlediği 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik ederek ve örgüte yardım ve yataklıkta bulunan Ralf Wohlleben'in de gelecek ay serbest kalabileceği ifade edildi.

10 yıl hapis cezası alan Ralf Wohlleben, cezasının üçte ikisini gelecek ay tamamlamış olacağı ve kaçma şüphesi bulunmadığı için serbest kalacak.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırlar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında kararlar açıklanarak baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

Biz mahkemeden üzülerek çıkarken Naziler sevinerek çıktı

Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünce 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek, "Biz mahkemeden üzülerek çıkarken Naziler sevinerek çıktı." demişti.

Kararın kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Şimşek, Almanya'da yaşayan Türklerin de çok daha fazla siyaset ve yargıda yer almaları gerektiğini vurguladı.

Hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti.

"Almanya'ya karşı dava açtık. Onların yaptığı hataları ortaya çıkarmak istiyoruz. Davaya tanıklar geldi ve 'doğru yaptık' dediler. Doğru yapmadılar. Ön yargıları vardı. İşlerini yanlış yaptılar. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz"

Çifte standart uygulanıyor!

Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl'e çifte standart uyguladığı için tepki gösterilirken, hakimin, dinleyici bölümdeki aşırı sağcıların alkış tuttuklarında onları uyarmadığını ancak oğlunu ırkçı cinayetler sonucunda kaybeden İsmail Yozgat ayağı kalktığında ve bir şeyler söylediğinde sert sözler kullanarak salondan atabileceği yönünde uyardığını ifade etti.

Götzl'den mağdurlarla ilgili bir şeyler söylemesi için sonuna kadar beklediklerini ancak hiçbir şey söylemediğini aktaran Başay, "Bunu bilseydim mahkemeden müvekkillerimle birlikte çıkardım" şeklinde konuştu.

Başay, bu cinayetlerin tümüyle aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'den de destek bekliyoruz" dedi.

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