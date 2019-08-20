Nükleer Hindistan tehlike saçıyor

Pakistan Başbakanı Han, “Dünya, Modi hükümetinin kontrolündeki Hindistan’ın nükleer cephaneliğininin güvenliğini ciddi şekilde dikkate almalı” dedi. İmran Han, Yeni Delhi yönetiminin nükleer silah politikasında değişiklik yapabileceğini ima etmesinin ardından uluslararası topluma, Hindistan’ın nükleer cephaneliğinin güvenliğini dikkate alma çağrısı yaptı. Bu konunun sadece bölgeyi değil, dünyayı da etkileyen bir sorun olduğunu belirten Han, uluslararası toplumu, Hindistan’ın nükleer cephaneliğini güvence altına almak için adım atmaya davet etti.

FAŞİST VE IRKÇI REJİM

Başbakan Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Dünya, faşist ve ırkçı Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin kontrolündeki Hindistan’ın nükleer cephaneliğinin güvenliğini ciddi şekilde dikkate almalı” ifadelerini kullandı.

KEŞMİR’E DİKKAT ÇEKTİ

Han, 4 milyon Müslüman Hint’in, vatandaşlıklarının iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anımsatarak, 9 milyon Keşmirlinin de Hindistan tarafından iletişim kısıtlamasına maruz kaldığının altını çizdi.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılmasının ardından, Racastan eyaletinde bulunan Pokhran şehrindeki nükleer deneme merkezinde gazetecilere, ülkesinin, yıllardır benimsediği “nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama” politikasını değiştirebileceğine ilişkin tehdit içeren bir açıklamada bulunmuştu.