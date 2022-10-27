Nükleer sahaya indi: NATO ve Rusya’dan eş zamanlı hamle

Ukrayna savaşı, nükleer silah tehdidini sahaya taşıdı. Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’dan ilhak ettiği dört bölgeyi savunmak için nükleer silahlara başvurabileceği iması, Soğuk Savaş’tan sonra ilk kez bu silahları güvenlik değerlendirmelerinin üst sıralarına taşıdı. Son olarak hem Batı cephesi hem de Rusya, eş zamanlı olarak ellerindeki nükleer envanterle gövde gösterisine çıktı. Rusya Kamçatka bölgesinde, NATO ise Avrupa’nın kuzeybatısında nükleer güçlerin dahil olduğu tatbikatlara başladı. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi. Tatbikatta, Plesetks uzay üssünden ‘Yars’ kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi’nden ‘Sineva’ balistik füze Kamçatka’daki Kura poligonuna fırlatıldı ayrıca havadan seyir füzelerini fırlatan ‘Tu-95MS’ tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı.

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STRATEJİK CAYDIRICILIK SAHADA TEST EDİLDİ

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, “Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı” denildi. Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) da, Rusya’ya karşı eşzamanlı nükleer caydırıcılığın test edildiği “Steadfast Noon” tatbikatına başladı. NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikata 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60’dan fazla savaş uçağının katıldığı, askeri manevraların Avrupa’nın kuzeybatısında düzenlendiği ifade edildi. Belçika, İngiltere ve Kuzeybatı Avrupa’da 30 Ekim’e kadar sürecek tatbikata dördüncü ve beşinci nesil savaş uçakları, gözetleme, tanker ve çeşitli tiplerde 60 uçak katılıyor. ABD’nin B-52 uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunduğu tatbikatta gerçek mühimmat kullanılmayacağı belirtilmişti.

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