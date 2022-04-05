Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya NYTden Buça iddiası Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor
AVRUPA

NYT'den Buça iddiası: Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor

New York Times gazetesi, uydu görüntülerinin Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösterdiğini iddia etti. Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
NYTden Buça iddiası: Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor
Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğu üstlenmeyerek cesetlerin, "tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekilmesinin ardından" sokaklara yerleştirildiğini öne sürmüştü.

New York Times (NYT), uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz sonuçlarının, "Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin, Rus askerlerinin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği yönündeki iddialarla çeliştiğini" öne sürdü.

"EN AZ 11 SİVİL ÜÇ HAFTADAN DAHA UZUN SÜRE ÖNCE ÖLDÜ"

  • Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği kaydedildi.

Görüntü analizinde, "Görüntüler, 9 Mart ile 11 Mart tarihleri arasında Yablonska Caddesi'nde ortaya çıkan insan vücuduna benzer büyüklükteki koyu renkli nesneleri gösteriyor. 2 Nisan tarihli görüntülerin gösterdiği gibi nesneler, Ukrayna kuvvetlerinin Buça'yı geri almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlarla tam olarak örtüşüyor. Daha fazla analiz, nesnelerin üç haftadan fazla bu pozisyonda kaldığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA ORDUSU CESETLERLE DOLU BİR ŞEHİRLE KARŞILAŞTI

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

RUSYA: CESETLER SOKAKLARA BİZ ÇEKİLDİKTEN SONRA YERLEŞTİRİLDİ

  • Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğu üstlenmeyerek cesetlerin, 30 Mart civarında, "tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekilmesinin ardından" sokaklara yerleştirildiğini öne sürerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni olayla ilgili acil toplantıya çağırmıştı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça'da sivillerin öldürülmesine ilişkin açıklama:
DÜNYA
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça'da sivillerin öldürülmesine ilişkin açıklama:

Buça’da ne oldu? Katliam görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı
DÜNYA
Buça’da ne oldu? Katliam görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı

Buça'da korkunç katliam: Ruslardan kurtarılan şehirde kan donduran görüntüler
DÜNYA
Buça'da korkunç katliam: Ruslardan kurtarılan şehirde kan donduran görüntüler
Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

​Öğretmenler akıl sağlığı eğitimi almaya başladı.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu.
NYTden Buça iddiası: Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor

Kan donduran işkence iddiası

Kan donduran işkence iddiası

​Buça'da öldürülen siviller defnedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.