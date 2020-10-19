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O cinayet istihbaratın işi

Paris’te bir öğretmenin Peygamberimiz’i aşağılayan bir karikatür gösterdiği gerekçesiyle başı kesilerek öldürülmesi, polisin cinayetle ilgili bir genci vurması ve 9 kişiyi gözaltına alması İslam düşmanlığına yeni boyut kazandırdı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Sekreteri Muhyiddin el-Karadaği, birçok karanlık noktası olan olayın Fransız istihbaratı tarafından planlanmış olabileceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhyiddin el-Karadaği
Muhyiddin el-Karadaği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa’da bir tarih öğretmeninin ölü bulunmasına ilişkin soru işaretlerinin olayın Fransız istihbaratı tarafından planlandığını gösterebileceğini belirtti. Karadaği, Fransa polisi, Paris’in banliyölerinden birinde sınıfta Hz. Muhammed’i aşağılayan bir karikatürü öğrencilerine gösteren öğretmeni öldürdüğü gerekçesiyle 18 yaşında bir genci vurmasının ardından yazdığı “Gerçek katil halen hayatta” başlıklı makalesinde, olaya ilişkin birtakım soru işaretlerine ve şüphelere işaret etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te bir öğretmen başı kesilerek öldürüldü. Polis, kaçan ve teslim olmayı reddeden saldırganı vurduğu- nu açıkladı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de olayın Fransız istihbaratı tarafından planlandığını gösterebileceğini söylüyor.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, olayı “İslamcı terörist saldırı” olarak nitelendirmesini, “Fransa’nın karanlık salonlarından İslam’a ve Müslümanlara terör kisvesi giydirmeye yönelik kötü niyetli tepki” olarak değerlendirdi. “Öğretmenin, ergen öğrencilerinin inançlarına dil uzatan çizimleri göstermesinin nedeni nedir?”, “Neden Fransız yetkililer, öğretmenlerin öğrencilerin kutsallıklarına hakaret etmesini engellemiyor ve neden dinleri aşağılamayı cezalandıran bir yasa çıkarılmıyor?” sorularını yönelten Karadaği, “Suçun gerçekleri ve meydana geldiği tarih, olayın kendiliğinden olduğunu kabul etmemizi sağlamaz” ifadelerine yer verdi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜRÜLMESİ GARİP

Makalede Karadaği, “Olayın tezgahlanmış olduğunu anlamak için Fransız makamlarının beyanlarına dikkat edin” ifadesine yer verdi. Bunun Fransız istihbaratı tarafından planlanmış bir eylem olduğu gerçeğini destekleyen sorular sormayı sürdüren Karadaği, “Söz konusu suçlunun olay yerinde öldürülmesi garip değil mi?” sorusunu yöneltti. Karadaği, katil öğrencinin neden yakalanmayıp soruşturmanın yapılmadığını, açık bir şekilde yargılanıp kendisinin kim olduğu ve bu olayı yapmaya iten etkenlerin ne olduğunun öğrenilmediğini dile getirdi. Yeni Zelanda’da 15 Mart 2019’da 50 kişiyi camide katleden terörist Brenton Tarrant’ı örnek gösteren Karadaği, “Fransa’da sanık tasfiye edilip İslam ve Müslümanlar hakkında korku dolu açıklamalar yapılırken, Tarrant niye hapiste hala yaşıyor?” dedi.

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