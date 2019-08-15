Dünya O gün bayram olacak
ORTADOĞU

O gün bayram olacak

Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra evine dönen Afrinli Feyruz Miri, “O bölgedeki halkın bayramı yok. Harekatın yapıldığı gün halkın bayramı olacak. İnsanlar evine dönebilecek” yorumunu yaptı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Feyruz Miri
Feyruz Miri

Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanı terörden temizledi. Bu bölgelerde hayat normale döndü. Yüzbinlerce Suriyelinin güvenliği sağlanıp yuvalarına döndürüldü. Şimdi sıra Fırat’ın doğusuna geldi. Suriyeli vatandaşların gözü kulağı oluşturulacak güvenli bölgede.

TÜRKİYE HUZUR GETİRDİ

Abdelhamid El-Zahir

Türkiye’nin DEAŞ ve PYD-YPG/PKK’dan temizlediği El-Bab’a dönen Abdelhamid El-Zahir, “3 yıldır hayatım normale döndü. Güvenli bir ortamda yaşıyorum. Türkiye sayesinde ailemle kendi toprağımda huzurluyum. Çocuklarım okullarına devam ediyor. Akşam evime gittiğimde bomba sesi gelmiyor, başımı yastığa rahat koyuyorum. Güvenlik açısından güvenli ve bir sıkıntımız yok” dedi.

BÖLGE TERÖRDEN TEMİZLENİR

Fırat’ın doğusunun da terörden arındırılıp güvenli hale getirilmesini istediklerini belirten El-Zahir, “Halk Türkiye’nin operasyon yapmasını dört gözle bekliyor. Bölge halkı, barış koridorunun Fırat’ın doğusuna ulaşmasını istiyor. Türk ordusuna çok güveniyoruz. Kamışlı’dan Türkmen Dağı’na kadar güvenli bölge oluşur ve barış koridoru kurulursa bu bölgede terörden temizlenir” diye konuştu.

O GÜN BAYRAM OLACAK

Afrinli Feyruz Miri bir yıldır evinde huzurla yaşıyor. Zeytin Dalı Harekatından sonra Afrin’e geri dönen Miri, “Şu an çok rahatız. Devlet düzeni sağlanmış durumda. Fırat’ın doğusunda ise halkın üzerinde çok büyük baskı var. Barış koridoru ile halk PKK’dan kurtulur. En önemlisi insanlar evlerine dönebilecek. Şimdi bayram geldi. O bölgedeki halkın bayramı yok. Operasyonun yapıldığı gün halkın bayramı olacak” dedi.

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TOPRAKLARIMIZI SAVUNMAYA GİDECEĞİM

Herkesin güvenli bölge konusunda çok umutlu olduğunu söyleyen Tel Abyadlı Ahmet Ali ise şunları söyledi: “Türkiye’de güvenle yaşıyoruz ama Suriye kendi vatanımız. Türk askeri operasyona başlarsa ben de kendi topraklarımızı savunmaya gideceğim. Topraklarımız güvenli olursa evimize döneceğiz. Çocuklarımız kendi topraklarında büyüyecek. Sabırsızlıkla güvenli bölgenin oluşması bekliyoruz.”

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