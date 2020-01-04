O spiker öldürüldü mü?

Geçtiğimiz günlerde ‘Türkiye’ sorusuyla gündeme oturan Lübnanlı ünlü spiker, Dubai’deki evinde ölü bulundu. General Halife Hafter’in Sözcüsü Mismari’ye canlı yayında, “Yani sizi şimdi tek bir Türk topu mu engelliyor?” diye tepki gösteren sunucu Najwa Kassem, 51 yaşında hayatını kaybetti. El-Arabiya tv kanalının sunucusu Kassem’in kalp krizi geçirdiği iddia edildi. 2012 yılında Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilen Kassem, Hafter’in sözcüsü Mismari’ye sorduğu soruyla dikkat çekmişti. Hafter’in adamı Mismari’ye “Trablus’a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?” diye soran sunucu, “Türk subaylarının da kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor” cevabını almıştı. Mismari’nin yanıtı karşısında, “Yani tek bir top mu sizi durduruyor” diye soran Kassem, şaşkınlığını gizleyememişti.

OYNAT 01:12 Hafter sözcüsü el-Mismari'nin rezil olduğu anlar​: Türk subayların kullandığı bir top var, o girmemizi engelliyor Canlı yayında spikerin, 'Trablus'a neden giremiyorsunuz? Savaş neden uzadı?' sorusuna Hafter sözcüsü el-Mismari, 'Türk subayların kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor' yanıtını verdi. BiP'te paylaş

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