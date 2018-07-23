Dünya Obrador göçü önleme sözü verdi
AMERİKA

Obrador 'göçü önleme' sözü verdi

Meksika'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador'un ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektup kamuoyuna açıklandı. Obrador'un mektupta aralık ayında göreve başladığında ekonomiyi ve güvenliği iyileştirme planlarından söz edildi, Meksikalıların, artık göç etmeye ihtiyaç duymayacağı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador
Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador

Meksika'da bu ay seçilen Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği 7 sayfalık mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Meksika'da kurulacak yeni hükümette dışişleri bakanı olması planlanan Marcelo Ebrard, Obrador'un siyasi karargahı önünde toplanan gazetecilere yeni seçilen devlet başkanının Trump'a gönderdiği mektubu okudu. Ebrard, Trump'ın mektubu teslim aldığını sözlerine ekledi.

  • Obrador'un mektupta aralık ayında göreve başladığında ekonomiyi ve güvenliği iyileştirme planlarından söz edildi, Meksikalıların, artık göç etmeye ihtiyaç duymayacağı vurgulandı.

Lopez Obrador'un ABD ve Meksika'nın kamu fonlarıyla desteklenen bir kalkınma planının taslağını yapma ve plana, göçü önlemek için Orta Amerika ülkelerini dahil etme önerisinde bulunduğu belirtildi.

Manuel Lopez Obrador, maaşlar ve ikramiyelerden yapılacak kesintileri, sosyal programlara ve altyapıya yönlendirmeyi, yatırımı ve istihdamı artırmak ümidiyle de özel sektör vergilerini düşürmeyi planlıyor.

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