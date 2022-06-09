Dünya Ödevini bitirmediği için küçük kızını çatıya bağladı
ASYA

Ödevini bitirmediği için küçük kızını çatıya bağladı

Hindistan'da bir anne, ev ödevini bitirmediği için beş yaşındaki çocuğunu bağlayıp 42 derece sıcakta çatıda bırakarak cezalandırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ödevini bitirmediği için küçük kızını çatıya bağladı
Beş yaşındaki kız çocuğunun ödevini bitirmediği için çatıya bağlandığı bildirildi

Hindistan'da beş yaşındaki kızın, sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı kavurucu güneşin altında bir evin çatısında bir iple bağlı olduğunu ve yattığını gösteren bir video 2 Haziran'da internette paylaşıldı. Klip bir komşu tarafından çekildi ve internette geniş çapta paylaşıldı.

Yaramazlık yapan çocukları çite bağladı
HAYAT
Yaramazlık yapan çocukları çite bağladı

Çocuğun elleri arkasından ve ayakları ayak bileklerinden bağlı olduğu için acı içinde kıvrandığı görüldü. Kızın annesi, ödevini bitirmediği için cezayı uyguladığını itiraf etti.

Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi: Sosyal medyadan tepki yağdı
GÜNDEM
Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi: Sosyal medyadan tepki yağdı

Baba, olaya karışmadığını iddia etti ve babasının arayıp olanları anlatınca öğrendiğini belirtti.

Baba Hindustan Times'a şunları söyledi :

  • "Babamdan, eşimin kızımıza bu ağır cezayı verdiğine ve eve dönmem gerektiğine dair bir telefon aldım. Eve geldiğimde babam eve geldiğini ve kızımın terasta bağlı halde gördüğünü ve onu serbest bıraktığını söyledi. Babam söyleyince o gün eşimi çok azarladım ama ertesi gün köyümüzden bir akrabam videoyu gönderdi ve yine eşimi azarladım."

Dehşete kapılmış izleyiciler öfkelerini sosyal medyadan paylaştılar

Bir kullanıcı şunları yazdı:

  • "Kesinlikle yürek burkan bir sahneydi. Sorumlusu örnek olarak yayınlanmalıdır. Kavurucu sıcakta kıvranan zavallı çocuğu izlemek çok acı."

O baba Yeni Şafak'a konuştu
GÜNDEM
O baba Yeni Şafak'a konuştu
Türkiye için ilk olacak

Türkiye için ilk olacak

​Tarih verildi: Mehmetçiğin gücüne güç katacak.
Bakanlık harekete geçti

Bakanlık harekete geçti

​Sekiz ana su havzasında 19 proje: Bu yıl içinde başlanacak.
Cumhur İttifakının adayı benim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."

Tüm şehir merak içinde

Tüm şehir merak içinde

​Kent merkezindeki okulun altından tarih çıktı.

​Çocukların attığı şişe alarma geçirdi, gerçek herkesi şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.