Ödevini bitirmediği için küçük kızını çatıya bağladı

Hindistan'da beş yaşındaki kızın, sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı kavurucu güneşin altında bir evin çatısında bir iple bağlı olduğunu ve yattığını gösteren bir video 2 Haziran'da internette paylaşıldı. Klip bir komşu tarafından çekildi ve internette geniş çapta paylaşıldı.

HAYAT Yaramazlık yapan çocukları çite bağladı

Çocuğun elleri arkasından ve ayakları ayak bileklerinden bağlı olduğu için acı içinde kıvrandığı görüldü. Kızın annesi, ödevini bitirmediği için cezayı uyguladığını itiraf etti.

GÜNDEM Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi: Sosyal medyadan tepki yağdı

Baba, olaya karışmadığını iddia etti ve babasının arayıp olanları anlatınca öğrendiğini belirtti.

Baba Hindustan Times'a şunları söyledi :

"Babamdan, eşimin kızımıza bu ağır cezayı verdiğine ve eve dönmem gerektiğine dair bir telefon aldım. Eve geldiğimde babam eve geldiğini ve kızımın terasta bağlı halde gördüğünü ve onu serbest bıraktığını söyledi. Babam söyleyince o gün eşimi çok azarladım ama ertesi gün köyümüzden bir akrabam videoyu gönderdi ve yine eşimi azarladım."

Dehşete kapılmış izleyiciler öfkelerini sosyal medyadan paylaştılar

REKLAM

Bir kullanıcı şunları yazdı:

"Kesinlikle yürek burkan bir sahneydi. Sorumlusu örnek olarak yayınlanmalıdır. Kavurucu sıcakta kıvranan zavallı çocuğu izlemek çok acı."