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OECD: Güney Kore nüfusu 60 yıl içinde yarıya düşebilir

OECD: Güney Kore nüfusu 60 yıl içinde yarıya düşebilir

16:056/03/2025, Perşembe
AA
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Güney Kore'nin nüfusunun 60 yıl içinde yarıya düşmesinin beklendiğini bildirdi.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Güney Kore'nin nüfusunun 60 yıl içinde yarıya düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünyanın en düşük doğum oranına sahip olan ülkelerden Güney Kore'nin nüfusunun 60 yıl içinde yarıya düşmesinin beklendiğini bildirdi. OECD'nin yayımladığı "Güney Kore'nin Doğmamış Geleceği" başlıklı raporda, ülkenin 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün(OECD) raporunda, doğum oranlarının bu seviyede kalması durumunda Güney Kore nüfusunun 60 yıl içinde yarı yarıya azalmasının beklendiği ifade edildi.


Bu şartların sürmesi halinde 2082'ye kadar 65 yaş ve üzeri kişilerin, toplam nüfusun yüzde 58'ini oluşturmasının öngörüldüğü raporda, Güney Kore'deki düşük doğum oranın, yüksek eğitim maliyetleri, uzun çalışma saatleri, sınırlı çalışma programı esnekliği ve iş ile aile hayatını dengelemenin zorluklarıyla ilişkili olduğuna dikkat çekildi.

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.


Güney Kore İçişleri Bakanlığı, 24 Aralık 2024'te, nüfusun yüzde 20'sinin ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu belirterek Güney Kore'nin, "süper yaşlı toplum" kategorisine girdiğini açıklamıştı.


Öte yandan Güney Kore'de 2024'te, dünyaya gelen bebek sayısında 9 yılın ardından ilk kez artış kaydedilmiş ve doğum oranının 0,72'den 0,75'e yükseldiği kaydedilmişti.



#Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
#Güney KORE
#nüfus
#OECD

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