OECD: Güney Kore nüfusu 60 yıl içinde yarıya düşebilir

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün(OECD) raporunda, doğum oranlarının bu seviyede kalması durumunda Güney Kore nüfusunun 60 yıl içinde yarı yarıya azalmasının beklendiği ifade edildi.

Bu şartların sürmesi halinde 2082'ye kadar 65 yaş ve üzeri kişilerin, toplam nüfusun yüzde 58'ini oluşturmasının öngörüldüğü raporda, Güney Kore'deki düşük doğum oranın, yüksek eğitim maliyetleri, uzun çalışma saatleri, sınırlı çalışma programı esnekliği ve iş ile aile hayatını dengelemenin zorluklarıyla ilişkili olduğuna dikkat çekildi.