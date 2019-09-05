Dünya Öğrencilerinin kafasına karton kutu geçirdi
AMERİKA

​Öğrencilerinin kafasına karton kutu geçirdi

Öğrencilerinin kafasına karton kutu geçirdi

Meksika'da bir öğretmen, kopya çekmemeleri için öğrencilerinin kafasına karton kutu geçirdi. Sosyal medyada yayılan görüntü büyük tepki topladı. Veliler, bu olayı aşağılayıcı ve psikolojik şiddet içerdiğini ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Öğretmen öğrencilerin başına kutu geçirdi, büyük tepki geldi.
Öğretmen öğrencilerin başına kutu geçirdi, büyük tepki geldi.

Meksika'da bir öğretmen öğrencilerinin bulunduğu bir fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiyle karşılaştı. Öğrencilerinin kafasına mukavva kutu geçiren öğretmen için bazı haber kaynakları 'kopya çekmeyi önlemek için' dese de okul bunun bir 'dinamik egzersiz' olduğu konusunda ısrar ediyor.

  • Geçen hafta sosyal medyada dolaşmaya başlayan fotoğrafta, Meksika'nın güneyinde bulunan Tlaxcala eyaletindeki lisans öğrencileri, başlarının üzerine büyük karton kutularla masalarında otururken görülüyor. Kutularda yüz için delikler açılmış. Tüm öğrencilerin masalarında kâğıt var ve bazıları yazı yazıyor gibi görünüyor.

Başta yerel kaynaklar kutuların öğrencilerin sınav sırasında kopya çekmelerini engellemek amacıyla yapıldığını söyledi.

Fotoğraf, veliler tarafından aşağılayıcı, fiziksel, duygusal ve psikolojik şiddet olarak yorumlandı.

Veliler, öğretmen Luis Juarez Texis görevden alınmasını talep etse de okuldan yapılan açıklamada uygulamanın 'eğlenceli bir aktivite' olup tüm öğrencilerin katılmayı kabul ettiği ve ‘öğrencilerin psikomotor gelişimine yardım eden bir alıştırma’ olduğu söylendi.

Sahte trafik cezasına dikkat

Sahte trafik
cezasına dikkat

​Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşları uyardı.
İstanbul’da hizmet ve hayat durdu

İstanbul’da hizmet ve hayat durdu

Çekilen hizmet araçları nedeniyle çalışma yapılamıyor.
Deri koltuklu ve kol dayama olsun

Deri koltuklu ve
kol dayama olsun

Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı
Ankara'da <br>akıl almaz olay

Ankara'da
akıl almaz olay

​3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldı.
Evlat nöbetine yeni aileler akın ediyor

Evlat nöbetine yeni aileler akın ediyor

HDP binası önündeki eylem büyüyor.
Türkiye düşmanlarına<br>500 bin TL harcamış

Türkiye düşmanlarına
500 bin TL harcamış

​HDP'li Türk'ün yaptığı harcamaların belgeleri çıktı.

G-7'ye<br> Türkiye önerisi

G-7'ye
Türkiye önerisi

​Rus lideri, Doğu Ekonomi Forumu'nda önemli teklifte bulundu.
Burası Türkiye'nin 'amazonu'

Burası Türkiye'nin 'amazonu'

256 çeşit göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
​Şehir boşaltılacak

​Şehir boşaltılacak

​2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bomba bulundu.
Çalışma<br> saatleri değişti

Çalışma
saatleri değişti

​İstanbul'daki 124 karakolda 15 eylülde başlıyor.
Kapıları açmak zorunda kalırız

Kapıları açmak zorunda kalırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Fırat'ın doğusunda 3. ortak uçuş

Fırat'ın doğusunda 3. ortak uçuş

2 Türk ve 2 ABD helikopteri devriye uçuşuna katıldı.
Suriyeli girişimcilerden istihdama katkı

Suriyeli girişimcilerden istihdama katkı

10 bin şirkette 44 bin mülteci çalışıyor.
9 Eylül'de başlıyor

9 Eylül'de başlıyor

​İETT kullanan İstanbullulara önemli uyarı.
Büyükelçiliğimize provokatif saldırı

Büyükelçiliğimize provokatif saldırı

Provokatörlerin eylemine Lübnan polisi müsade mi etti?
Veda ettik

Veda ettik

​12 Dev Adam son 16 turuna katılamadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.