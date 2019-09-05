​Öğrencilerinin kafasına karton kutu geçirdi

Meksika'da bir öğretmen öğrencilerinin bulunduğu bir fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiyle karşılaştı. Öğrencilerinin kafasına mukavva kutu geçiren öğretmen için bazı haber kaynakları 'kopya çekmeyi önlemek için' dese de okul bunun bir 'dinamik egzersiz' olduğu konusunda ısrar ediyor.

Geçen hafta sosyal medyada dolaşmaya başlayan fotoğrafta, Meksika'nın güneyinde bulunan Tlaxcala eyaletindeki lisans öğrencileri, başlarının üzerine büyük karton kutularla masalarında otururken görülüyor. Kutularda yüz için delikler açılmış. Tüm öğrencilerin masalarında kâğıt var ve bazıları yazı yazıyor gibi görünüyor.

#LejosdePuebla

Padres de familia del COBAT ubicado en el municipio de #ElSabinal en #Tlaxcala, denuncian actos de humillación por parte de profesores al poner una caja en la cabeza de los alumnos para no copiar.

Piden la destitución del director Luis Juárez Texis.

¿Que opina!? pic.twitter.com/bTX560oUOB — Amauri Jiménez (@Mau_Jimenz) 29 Ağustos 2019

Başta yerel kaynaklar kutuların öğrencilerin sınav sırasında kopya çekmelerini engellemek amacıyla yapıldığını söyledi.

Fotoğraf, veliler tarafından aşağılayıcı, fiziksel, duygusal ve psikolojik şiddet olarak yorumlandı.

Veliler, öğretmen Luis Juarez Texis görevden alınmasını talep etse de okuldan yapılan açıklamada uygulamanın 'eğlenceli bir aktivite' olup tüm öğrencilerin katılmayı kabul ettiği ve ‘öğrencilerin psikomotor gelişimine yardım eden bir alıştırma’ olduğu söylendi.