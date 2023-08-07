Okyanusta kaybolan genç 35 saat sonra kurtarıldı
ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Charles Gregory adlı gencin Cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu’na doğru açıldığı ve akşamüzeri geri dönmemesi üzerine kendilerine kayıp olarak bildirildiği ifade edildi.
Yetkililer, Gregory’nin uzun süre suda kalmasına rağmen, herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Gencin denizde tespit edilme kurtarılma anları sahil güvenliğin kamerasına yansıdı.