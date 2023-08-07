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Dünya

Okyanusta kaybolan genç 35 saat sonra kurtarıldı

ABD’nin Florida eyaletinde, küçük tekneyle Atlantik Okyanusu açıklarında kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anları sahil güvenliğin kameralarına yansıdı.

11:17 . 7/08/2023 Pazartesi
DHA
Okyanusta kaybolan genç 35 saat sonra kurtarıldı

Okyanusta kaybolan genç 35 saat sonra kurtarıldı

ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Charles Gregory adlı gencin Cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu’na doğru açıldığı ve akşamüzeri geri dönmemesi üzerine kendilerine kayıp olarak bildirildiği ifade edildi.

Sahil güvenlik, Florida eyaletinin Atlantik Okyanusu açıklarında havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarında, 5 Ağustos Cumartesi günü Charles Gregory’i yarısına kadar su almış teknede sağ olarak tespit etti.

Yetkililer, Gregory’nin uzun süre suda kalmasına rağmen, herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Gencin denizde tespit edilme kurtarılma anları sahil güvenliğin kamerasına yansıdı.   



#okyanus
#kayıp
#kurtarılma
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