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Dünya

Olası çatışmalar darbecileri panikletti: Nijer’de cunta yönetiminden orduya 'en üst düzeyde müdahaleye hazır olun' çağrısı

Ordunun 26 Temmuz’da yönetime el koyduğu Nijer'de cunta yönetimi olası çatışmalara karşı tedbirlerini sıkılaştırıyor. Bir bildiri yayınlayan cunta yönetimi, herhangi bir saldırı karşısında beklenmedik bir sürprizden kaçınabilmek amacıyla orduya “en üst düzeyde askeri müdahaleye hazır olun” emri verdi.

20:17 . 26/08/2023 Cumartesi
IHA
Nijer ordusu (arşiv)

Nijer ordusu (arşiv)

Nijer’de cunta yönetimi, ülkede çatışma yaşanması ihtimaline karşı orduya “en üst düzeyde müdahaleye hazır olun” çağrısı yaptı. Nijer’de ordunun 26 Temmuz’da yönetime el koymasının ardından uluslararası örgütlerin odağında olan cunta yönetimi olası çatışmalara karşı tedbirlerini sıkılaştırıyor. Nijer ordusu, ”Ulusal topraklara yönelik saldırı tehditleri giderek daha fazla hissediliyor” ifadelerinin yer aldığı bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiride orduya, “en üst düzeyde askeri müdahaleye hazır olun” emri verildiği, herhangi bir saldırı karşısında beklenmedik bir sürprizden kaçınabilmek amacıyla ordunun hemen karşılık verebileceği belirtildi.


Nijer’de siyasi durum

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer’deki cunta yönetimi ile müzakerelerde bulunmaya çalışsa da diplomatik çabaların başarısız olması durumunda ülkedeki anayasal düzeni yeniden sağlamak için asker göndermeye hazır olduğunu ifade ediyor. ECOWAS Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray ise yaptığı açıklamada, “Açıkça belirtmek isterim ki, ECOWAS Nijer halkına savaş ilan etmemiştir ve iddia edildiği gibi ülkeyi işgal etme planı da yoktur.” demişti.



#Askeri Müdahale
#Nijer
#Afrika
#Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
#ECOWAS
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