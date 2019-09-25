Öldürmeden organları alıyorlar!

Çin'de 1 milyon kişinin yasadışı organ ticareti kurbanı olduğu biliniyor.

İnsan Hakları İzleme örgütğ (HRW) tarafından yayınlanan bir rapora göre Çin'de toplama kamplarında tutulan Uygur Müslümanlarının henüz hayattayken organlarının alındığı ortaya çıktı. BM İnsan Hakları Konseyi'nde sunulan raporda Çin hükümetinin zulüm gören azınlıkların organlarını toplayıp sattığı ifade edildi.

Avukat Hamid Sabi tarafından sunulan raporda Çin'in baskı altında tuttuğu etnik azınlıklara mensup kişilerin organları için öldürüldüğü ve uygulamanın hala devam ettiği belirtildi. Raporda sadece Uygur Türklerinin değil bazı Tibetliler ile Hristiyan tarikatlarına mensup kişilerin de aynı vahşete maruz kaldığı öğrenildi. BM 'ye sunulan verilere göre öldürülen kişi henüz yaşamını yitirmeden kişilerin karaciğer, böbrek,kornea,deri ve ciğerlerleri toplanıyor.

Çin'in 1949 yılından bu yana hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'ın kırsal kesimlerinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili inşaatlar devam ediyor. Uydu görüntüleri, Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen ve içinde yüz binlerce Uygur Türkü'nün tutulduğu toplama kamplarının son bir yılda tam 3 katı büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türkü Çin'in 'eğitim merkezi' olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor.

Sincan bölgesinde ve Çin'in değişik yerlerinde gerçekleşen saldırıların ardından bu eylemlerden Uygurları sorumlu tutan Çin, 2014 yılından itibaren 'teröre karşı halk mücadelesi' adı altında yeni bir süreç başlattı. Ancak Uygurlara yönelik kültürel ve dini kısıtlama ve baskılar 2009 yılından itibaren giderek hız kazandı.