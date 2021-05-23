Dünya Ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar buradayız
ORTADOĞU

Ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar buradayız

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, ölene ya da Filistin toprakları özgürleşene kadar Aksa’yı korumayı sürdüreceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar buradayız
Hatice Huveys Mescid-i Aksa’da Kur’an-ı Kerin öğretiyor.

İsrail saldırılarına karşı Mescid-i Aksa’nın gönüllü muhafızları olarak bilinen “murabıtlar”dan Kur’an-ı Kerim öğretmeni Hatice Huveys (44), yaşadıklarını anlattı. Mescid-i Aksa’da gönüllü olarak beklemelerinin kendisini, aile fertlerini İsrail yetkililerinin kovuşturma ve tacizine maruz bıraktığını aktaran Huveys, yaklaşık 4 yıl önce Mescid-i Aksa ile bağlantısından dolayı gözaltına alınmasına rağmen İsrail cezaevinde kaldığı birkaç gün boyunca başörtüsü ve pardösüsünü çıkartmak zorunda kaldığını aktardı.

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  • Aksa’yla bağlantılı olma ya da Yahudi yerleşimcilerin alana girmesini protesto etme suçlamasıyla 2017’de 23 gün hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen Huveys, soruşturmadan geldiği günlerden birinde İsrailli kadın suçluların bulunduğu bölümde başörtüsü örtmenin veya pardösü giymenin yasak olduğunun kendisine iletildiğini belirtti. Huveys, “Onlara bunu yapamayacağımı anlatmaya çalıştım ancak kadın asker bana rağmen örtümü çekti. Başörtümü ve pardösümü çıkarmışlardı; gözaltına alındıktan sonra ilk ve tek ağlayışım bu oldu. İsrail güçleri tarafından 28 kez gözaltına alındım ancak ilk kez başörtümü ve pardösümü çıkardıklarında ağladım” ifadesini kullandı.

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Huveys, İsrail güçlerinin murabıtları zaman zaman gözaltına aldığına ya da Harem-i Şerif’ten uzaklaştırma cezası verdiğine de değindi. “Yaklaşık 8 yıldır Aksa’ya girmeme izin verilen gün sayısı bir yıl bile etmedi” ifadesini kullanan Huveys, “Aksa’dan uzaklaştırma kararlarının sayısını bile hatırlamıyorum, artık saymaz oldum” dedi.

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