Olimpiyata duruşuyla damga vurdu

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye atıcılık kategorisinde gümüş madalya kazandıran 51 yaşındaki emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in, final müsabakasındaki sakin ve profesyonel tarzı ile dünyanın dikkatini çekti. Rakiplerinin aksine herhangi bir teknolojik teçhizat kullanmadan sadece standart gözlüğü ve bir elini cebine sokarak gerçekleştirdiği atışı sırasında çekilen fotoğrafı, başta Olimpiyat Oyunlarının resmi X hesabı olmak üzere Eurosport gibi kurumsal hesaplar dışında Elon Musk, Anndrew Tate gibi ünlü isimlerin paylaşımıyla bir anda viral oldu ve birçok göndermeyle sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Dikeç, elini cebine atarak yaptığı atışlarla 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Kıl payı farkla ikinci oldular

Fransa’da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, Türkiye için ilklere sahne oluyor. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, atıcılık kategorisinde Türkiye’ye madalya kazandıran ilk sporcular olarak tarihe geçti. Dikeç –Tarhan ikilisi Sırbistan temsilcilerine kıl payı geçilerek Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı. 51 yaşındaki Yusuf Dikeç, emekli bir jandarma astsubay. Jandarma Gücü Spor Kulübü’nde de sporcu olarak görev yapmakta. Dikeç daha önce 2012 Londra Olimpiyatları’nda da Türkiye’yi temsil etmişti. 2013 Akdeniz Oyunları’nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başarmıştı.

İçimde fırtınalar kopuyordu

Dikeç, gündem olan atış pozunu bir televizyon kanalında şu sözlerle paylaştı: “Kendi yeteneğimle, doğallığımla atmak istiyorum. Orada sakin gibi duruyordum ama içimde fırtınalar kopuyordu, kalbim yerinden çıkacak gibiydi” ifadelerini kullandı.







