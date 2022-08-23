Dünya Olinevka saldırısı için BM ekibi kuruldu
AVRUPA

Olinevka saldırısı için BM ekibi kuruldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Olinvka’da 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırıyı soruşturmak üzere Rusya ve Ukrayna’nın davetiyle oluşturulması talimatını verdiği ekip kuruldu.

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Haber Merkezi DHA
Olinevka saldırısı için BM ekibi kuruldu
Arşiv.

Birlemiş Milletler resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, üç kişilik uzman ekibin isimleri de yer aldı. Açıklamada, “Genel Sekreter, diğer üyeleri İzlanda'dan Ingibjörg Solrun Gisladottir ve Nijer'den Issoufou Yacouba'dan oluşan ekibe lider olarak Brezilya'dan Korgeneral (emekli) Carlos Alberto dos Santos Cruz'u atadı” denildi.

EKİP ÜYELERİ KİMLER?

Ekip lideri olarak seçilen Santos Cruz, 45 yılı aşkın ulusal ve uluslararası askeri ve sivil deneyime sahip. 2017 yılında, BM barış güçlerine karşı şiddetin ele alınması konusunda bir Birleşmiş Milletler üst düzey incelemesine öncülük de etti. Gisladottir, uluslararası ve ulusal kamu hizmetinde 40 yılı aşkın deneyime sahip. Son olarak, 2021'den 2022'ye kadar Genel Sekreter Irak Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı. Yacouba ise ulusal ve uluslararası polis hizmetinde onlarca yıllık deneyime sahip. Yacouba, 2016'dan 2021'e kadar Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) polis şefi olarak görev yapmıştı.

NELER OLMUŞTU?

29 Temmuz’da Ukrayna’nın Olinevka bölgesinde, hapishaneye düzenlenen saldırıda 50 Ukraynalı savaş esiri hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Ukrayna, Rusya’yı suçlamış, Rusya ise Ukrayna’yı suçlamıştı. İki ülke de Birleşmiş Milletleri, saldırıyı soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi kapsamında davette bulunmuştu. BM, söz konusu ekibin oluşturulduğunu duyursa da ekibin bölgeye gidiş tarihine ilişkin net bir açıklamada bulunmadı.

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