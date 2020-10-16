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Dünya Ölmeden morga koydular Donarak hayatını kaybetti
ASYA

Ölmeden morga koydular: Donarak hayatını kaybetti

Hindistan'da bir adam öldüğü sanılarak morg ünitesine koyuldu. 74 yaşındaki adamın aslında hayatta olduğu anlaşıldı. Yaşıyor olduğu halde soğuk ünitede saatlerce kalan adam hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Diğer
Balasubramanian Kumar adındaki adam donarak hayatını kaybetti.
Balasubramanian Kumar adındaki adam donarak hayatını kaybetti.

Hindistan'da öldü sanılarak morga koyulan adamın hayatta olduğu ortaya çıktı. Ancak uzun süre soğuğa maruz kalan 74 yaşındaki adam kurtarıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Salem şehrinde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki Balasubramanyam Kumar adındaki adam, ailesinin iddiasına göre pazartesi günü kaldırıldığı özel hastanede 'ölü' olarak kayıtlara geçirildi.

TİTREDİĞİ GÖRÜLDÜ

BBC’nin haberine göre soğukta bekleyen Kumar, morg ünitesi yetkilileri tarafından fark edildi. 'Cesedi' almaya gelen yetkililer, Kumar'ın titrediğini ve hala hayatta olduğunu fark etti.

Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.
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