Ölmeden morga koydular: Donarak hayatını kaybetti

Hindistan'da öldü sanılarak morga koyulan adamın hayatta olduğu ortaya çıktı. Ancak uzun süre soğuğa maruz kalan 74 yaşındaki adam kurtarıldıktan sonra hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Salem şehrinde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki Balasubramanyam Kumar adındaki adam, ailesinin iddiasına göre pazartesi günü kaldırıldığı özel hastanede 'ölü' olarak kayıtlara geçirildi.TİTREDİĞİ GÖRÜLDÜ
BBC’nin haberine göre soğukta bekleyen Kumar, morg ünitesi yetkilileri tarafından fark edildi. 'Cesedi' almaya gelen yetkililer, Kumar'ın titrediğini ve hala hayatta olduğunu fark etti.Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.