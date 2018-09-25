Dünya Ölü bebeğini yıllarca emanet dolabında sakladı
ASYA

Japonya'da şoke eden olay: ​Ölü bebeğini yıllarca emanet dolabında sakladı!

Ölü bebeğini yıllarca emanet dolabında sakladı

Japonya'da bir kadının, ölü doğan bebeğini yıllarca bir tren istasyonu yakınındaki eşya muhafaza dolabında sakladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da ölü doğan bebeğini yıllarca bir tren istasyonu yakınındaki eşya muhafaza dolabında saklayan kadın tutuklandı.

Tokyo'da bir kadının Uguisudani Tren İstasyonu yakınında bulunan ve parayla çalışan otomatik eşya muhafaza dolabında yıllar önce ölü doğan bebeğini sakladığı ortaya çıktı.

Tokyo polisi açıklamasında "Şüpheli, bebeğinin cesedini dolabın içine bıraktı ve terk etti" dedi.

Yerel medyanın aktardığına göre 49 yaşındaki işsiz kadın polise teslim olarak "4-5 yıl önce ölü doğan bebeğini' dolaba koyduğunu itiraf etti.

Paniğe kapıldım

Kyodo haber ajansı kadının "Canlı bir bebek doğuramayınca paniğe kapıldım ve cesetten kurtulamadığım için onu orada tutmayı sürdürdüm" dedi.

Kyodo kadının kaldığı evden atılması sonucu polise teslim olmaya karar verdiğini de aktardı

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