Dünya Ölü sayısı 44e yükseldi İsrailin saldırdığı Gazze bombardıman altında, can kaybı artıyor
ORTADOĞU

Ölü sayısı 44'e yükseldi: İsrail'in saldırdığı Gazze bombardıman altında, can kaybı artıyor

İsrail'in 3 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ölü sayısı 44e yükseldi: İsrailin saldırdığı Gazze bombardıman altında, can kaybı artıyor
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 44’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu bir kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

  • Bakanlığın açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e ulaştığı kaydedildi.

Yaralı sayısının 360'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad arasında ateşkes

İsrail ordusunun, İslami Cihad Hareketi'ne ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, bugüne kadar devam etmişti. Gazze'den de İsrail tarafına bir dizi roket atışıyla karşılık verilmişti.

İslami Cihad Hareketi ve İsrail Ulusal Kamu Diplomasi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamalarda bu gece 23.30'da taraflar arasında ateşkesin uygulamaya gireceği duyurulmuştu.

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