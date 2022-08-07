Ölü sayısı 44'e yükseldi: İsrail'in saldırdığı Gazze bombardıman altında, can kaybı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu bir kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e ulaştığı kaydedildi.

Yaralı sayısının 360'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad arasında ateşkes

İsrail ordusunun, İslami Cihad Hareketi'ne ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, bugüne kadar devam etmişti. Gazze'den de İsrail tarafına bir dizi roket atışıyla karşılık verilmişti.

İslami Cihad Hareketi ve İsrail Ulusal Kamu Diplomasi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamalarda bu gece 23.30'da taraflar arasında ateşkesin uygulamaya gireceği duyurulmuştu.

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OYNAT 10:12 Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafak'a konuştu: Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin Gazzeli Gazeteci Mustafa Assar işgalci İsrail güçlerinin bombardımana tuttuğu Gazze şeridinden yaşananları Yeni Şafak'a aktardı. Canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını cevaplayan Assar, şu ifadeleri kullandı: Her taraf vuruluyor. Mülteci kamplarının olduğu yeri de vurdular. Bombardıman önceden küçük bir bomba atılarak işaret verilip yapılırdı. Şimdi onu da yapmıyorlar. Ağır bombardımana tutuyorlar. Türkiye elinden geleni yapıyor, görüyoruz. Herkesten ricam bu yaşananları sosyal medya hesaplarında gündeme getirmeleri” dedi.

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