Dünya Ölüm çukurundan sağ çıktı
ORTADOĞU

Ölüm çukurundan sağ çıktı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun parçası olarak Yemen’e asker gönderen Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gizli hapishanelerinde insanların işkence ve tecavüze maruz kaldığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE hapishanelerinde işkence
BAE hapishanelerinde işkence

İngiliz Channel 4 televizyonunun haberinde, BAE’nin başta Aden kenti olmak üzere Yemen’deki gizli hapishanelerinde işkence ve tecavüzün yaygın olduğu öne sürüldü. Yemenli Adel el- Hasani, BAE’nin Aden’deki askeri karargahında maruz kaldığı işkenceleri anlattı.

Yemen’de meşru hükümet safında Husilere karşı mücadele verdiği anlatan Hasani, o sırada BAE’nin ülkede kurduğu gizli hapishanelerde yaşanan işkencelerle ilgili Suudi Arabistan yetkililerine şikayette bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine kendisinin de tutuklandığını belirten Hasani, “Beni çölde dar bir çukura götürdüler. Buna canavar çukuru diyorlardı. Ellerimi, ayaklarımı ve gözlerimi bağladılar. Bu çukurda 48 saat aç susuz kaldım. Ölümün eşiğinden döndüm” ifadelerini kullandı.

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