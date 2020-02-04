Dünya Ölüm hızı ikiye katlandı
ASYA

Ölüm hızı ikiye katlandı

Koronavirüs sebebiyle 26 Ocak’ta dünya genelinde 56 olan ölü sayısı 10 günde kademeli olarak yükseldi. 26-27 Ocak arasında 24 kişi ölürken, 2-3 Şubat arasında 58 kişi virüsten can verdi. Önü alınamayan ölümler 362’ye çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını durdurulamıyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan, önce ülke geneline yayılıp sonrasında Çin dahil 24 ülke ve 2 özel bölgeye sıçrayan virüsten 58 kişi daha öldü, can kaybı 362’ye yükseldi. Çin dışında ilk can kaybı önceki gün Filipinler’de yaşandı. 3 bin 16 yeni vaka daha tespit edildi, virüslü hasta sayısı 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 392’ye çıktı. Virüs bulaştığından şüphelenilen kişilerin sayısı 21 bin 558, müşahade altında tutulanların sayısı ise 152 bin 700.

1 GÜNDEKİ EN YÜKSEK CAN KAYBI

Uzmanların ölüm ve virüslü vaka sayısının 10 gün içinde pik yapacağını duyurmasının ardından, korkutan tablo netleşmeye başladı. Virüs sebebiyle 26 Ocak’ta dünya genelinde 56 olarak açıklanan ölü sayısı son 10 günde kademeli olarak yükseldi. 27 Ocak’ta 80’e çıkan ölümler, 28 Ocak’ta 106, 29 Ocak’ta 132, 30 Ocak’ta 170, 31 Ocak’ta 213, 1 Şubat’ta 259, 2 Şubat’ta 304’ü gördü. Son bir günde 58 kişinin daha ölmesiyle 3 Şubat’ta ölü sayısı 362’ye ulaştı. 2-3 Şubat arasındaki 58 ölüm, bir gün içinde şu ana kadarki en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

BEBEĞE GEÇMEDİ

  • Çin’in Heilongjiang eyaletinde virüs taşıyan hamile bir kadının bebeği sağlıklı doğdu. Hamileliğinin 38’inci haftasında virüs kapan kadın, 3 kg ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Yapılan testlerde bebeğin virüs taşımadığı tespit edildi. Anne ve yeni doğan bebeği özel ekibin gözetiminde karantina altına alındı.

Sonuçlar negatif
GÜNDEM
Sonuçlar negatif
54 hedef yerle bir

54 hedef yerle bir

​Esed rejimi askerlerimizi hedef aldı, bedelini ağır ödedi.
Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

​ABD, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.
Artık yargıya hesap verecek

Artık yargıya hesap verecek

​İSMEK'teki kadınları sözlü taciz eden Şişli hakkında suç duyurusu.
Önümüzü kesmeyin

Önümüzü kesmeyin

​Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacak.
CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

​Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldiler.
Katil Emir

Katil Emir

BAE suikast timi Yemen'de 200 kişiyi öldürdü.

Kentyol CHP çiftliği olmuş

Kentyol CHP çiftliği olmuş

​CHP'li belediyede mevzuata aykırı ödemeler ve araç kiralamaları tespit edildi.
Maske bitti fiyatlar uçtu

Maske bitti fiyatlar uçtu

​Çin, Türkiye'ye ihraç ettiği maskeleri geri satın aldı.
Barış değil ilhak planı

Barış değil ilhak planı

Filistinli kardeşlerimizin onurunu savunmaktan geri durmayacağız.
Otomotivde<br>elektrik devrimi

Otomotivde
elektrik devrimi

​Z Raporu'nun şubat sayısı bayilerde yerini aldı.
AB'den<br>Schengen fırsatçılığı

AB'den
Schengen fırsatçılığı

​AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı.
Bulut bilişimde<br>dev etkinlik

Bulut bilişimde
dev etkinlik

​15 ülkeden 2 bin katılımcı İstanbul'a geliyor.
Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi

Bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal oldu.
Cumhurbaşkanı'ndan<br> yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı'ndan
yerli otomobil açıklaması

​Erdoğan: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

"​76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir."
Balkanlar'dan kar geliyor

Balkanlar'dan kar geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde 10-15 derece azalacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.