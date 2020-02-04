Ölüm hızı ikiye katlandı

Dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını durdurulamıyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan, önce ülke geneline yayılıp sonrasında Çin dahil 24 ülke ve 2 özel bölgeye sıçrayan virüsten 58 kişi daha öldü, can kaybı 362’ye yükseldi. Çin dışında ilk can kaybı önceki gün Filipinler’de yaşandı. 3 bin 16 yeni vaka daha tespit edildi, virüslü hasta sayısı 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 392’ye çıktı. Virüs bulaştığından şüphelenilen kişilerin sayısı 21 bin 558, müşahade altında tutulanların sayısı ise 152 bin 700.

1 GÜNDEKİ EN YÜKSEK CAN KAYBI

Uzmanların ölüm ve virüslü vaka sayısının 10 gün içinde pik yapacağını duyurmasının ardından, korkutan tablo netleşmeye başladı. Virüs sebebiyle 26 Ocak’ta dünya genelinde 56 olarak açıklanan ölü sayısı son 10 günde kademeli olarak yükseldi. 27 Ocak’ta 80’e çıkan ölümler, 28 Ocak’ta 106, 29 Ocak’ta 132, 30 Ocak’ta 170, 31 Ocak’ta 213, 1 Şubat’ta 259, 2 Şubat’ta 304’ü gördü. Son bir günde 58 kişinin daha ölmesiyle 3 Şubat’ta ölü sayısı 362’ye ulaştı. 2-3 Şubat arasındaki 58 ölüm, bir gün içinde şu ana kadarki en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

BEBEĞE GEÇMEDİ

Çin’in Heilongjiang eyaletinde virüs taşıyan hamile bir kadının bebeği sağlıklı doğdu. Hamileliğinin 38’inci haftasında virüs kapan kadın, 3 kg ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Yapılan testlerde bebeğin virüs taşımadığı tespit edildi. Anne ve yeni doğan bebeği özel ekibin gözetiminde karantina altına alındı.