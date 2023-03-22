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Dünya

Ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkıyor: Laboratuvarda tespit edilen Marburg virüsü Tanzanya'da ölüme yol açtı

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ebola'nın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi. Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

00:17 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Marburg virüsü.

Marburg virüsü.

Tanzanya'da 5 kişinin Ebola'nın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsünden ötürü hayatını kaybettiği belirtildi.

Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, yaptığı açıklamada, ilk olarak gizemli bir hastalıktan öldüğü açıklanan 5 kişinin bedeninden alınan örneklerde Marburg virüsünün tespit edildiğini belirtti. Hastanede 3 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktaran Mwalimu, temaslı 161 kişinin de izlendiğini ifade etti.

Mwalimu, paniğe ya da ülkedeki ekonomik faaliyetleri durdurmaya gerek olmadığını dile getirerek hastalığı kontrol altına almak için çabaladıklarını kaydetti.

Marburg virüsü

Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.


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#Marburg
#tanzanya
#ebola
#Marburg virüsü
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