Ölüm yolunda Barış Yürüyüşü

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen yürüyüşe en küçükleri 9 ve 11 yaşında olan 3 bin kişi katılıyor.

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da Sırp güçler tarafından 1995’te düzenlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla’ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen “Barış Yürüyüşü” dün başladı. Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın 26. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 17’ncisi düzenlenen yürüyüşün katılımcıları, Nezuk kasabasından hareket etti. En küçükleri 9 ve 11 yaşında olan 3 bin kişi yürüyüşe katılıyor. Bu yıl 19 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

POTOÇARİ’DE SONA ERECEK

Temmuz 1995’te sahne olduğu katliamlar nedeniyle halk arasında “ölüm yolu” olarak da nitelendirilen orman yolunda 3 gün boyunca devam edecek yürüyüş, her gün ortalama 35 kilometre yürüyecek katılımcıların 10 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’na ulaşmasıyla son bulacak.

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OYNAT 01:57 Unutulmaz yangın: Srebrenitsa… Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusu, “Krivaya 95 Harekatı"nın bir parçası olarak Srebrenitsa'yı işgal etti. Sırp ordusu, kısa süre içerisinde 8 binden fazla Müslüman'ı katlederek, II. Dünya Savaşından sonra Avrupa'da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak dünya tarihine kazındı. 11 Temmuz 1995'in 22'nci yılında Boşnakların acısı hala tazeliğini koruyor. BiP'te paylaş

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3 BİN KİŞİ KATILIYOR

Barış Yürüyüşü Alt Komite Başkanı Zulfo Salihovic, yaptığı açıklamada, bu yılki yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını aktardı.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın az olduğunu anımsatan Salihovic, “Yine binlerce insanın katılması, Barış Yürüyüşü’ne olan ilginin eskisi gibi olduğunu gösteriyor.” dedi. Salihoviç başka ülkelerden en fazla katılımın Türkiye’den olduğunu kaydetti.

19 KURBAN TOPRAĞA VERİLECEK

Bu yıl, 11 Temmuz’da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde, 19 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek. Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü 11 Temmuz’da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toplam 6 bin 652 kurbanın mezarı bulunuyor.

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8 BİN 372 BOŞNAK SİVİL KATLEDİLDİ

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerin 11 Temmuz 1995’te Srebrenitsa’ya girmesinin ardından 8 bin 372 fazla Boşnak sivil, hunharca katledilip toplu mezarlara gömüldü. Toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz’da anıt mezarlığa defnediliyor. Aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala 1000’in üzerinde kurbanın cesedi aranıyor.