​Ölümler SARS’ı geçti

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 812’ye, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’e yükseldi. Bu rakamla birlikte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı, 2003 yılında SARS salgınında ölenlerin sayısını geçmiş oldu. Şiddetli akut solunum yolu sendromu hastalığı olan SARS salgını, 2003 yılında onlarca ülkeye yayılmış, ölü sayısı resmi kayıtlara 774 olarak geçmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüs salgınına yeni bir isim verildiğini açıkladı. Ülke genelinde etkisini giderek artıran salgının yeni isminin “yeni koronavirüs zatürreesi” (NCP) olduğu duyuruldu. Diğer yandan virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 28 bin 942’ye çıkarken, koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade alnına alınanların sayısı 188 bin183’e yükseldi.

DSÖ EKİP GÖNDERECEK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs salgınının çıktığı Çin’e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu. DSÖ liderliğindeki uluslararası ekibin ülkeye gönderilmesi konusunda Çin’den olumlu geri dönüş alındığı kaydedildi. Sağlık ekibi liderinin pazartesi ya da salı yola çıkacağı, üyelerin ise ülkeye daha sonra gideceği belirtildi. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) sağlık uzmanlarının Çin’e gidecek ekip içinde bulunabileceği vurgulandı. Ekiple ilgili detaylı bilgi paylaşılmazken, hazırlıkların tamamlanmasının ardından DSÖ’nün açıklama yapacağı kaydedildi.

BAE'DE VAKA SAYISI ARTTI

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Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, BAE’de 2 kişide daha korona virüsü tespit edildiği ve vaka sayısını 7’ye yükseldiği belirtildi. Vakaların ülkede süren periyodik taramaları sonucu tespit edildiği belirtildi. Ayrıca teşhis konulan hastaların durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözlem altında oldukları belirtildi. Öte yandan Japonya’da karantina altına alınan gemideki vaka sayısının da 70’e yükseldiği bildirildi.

Başkonsolos’tan mektup

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, dünyada endişe uyandıran ve Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse ilişkin İstanbullulara hitaben bir mektup kaleme aldı. Virüsün seyrine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Wei, “Bazı ülkeler aşırı tepkileriyle kaosa neden oldu” dedi ve vİrüsten çok panik ve rivayetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Tahliyeler sürüyor

Öte yandan ülkeler vatandaşlarını Vuhan’dan tahliye etmeyi sürdürüyor. İngiliz hükümeti, aralarında İngiliz vatandaşı olmayanların da bulunduğu 200 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenlerin 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı kaydedildi. Filipinler de biri bebek 30 vatandaşını Vuhan’dan tahliye etti. Tahliye edilenlerin otobüslerle karantina merkezine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, karantinanın 14 gün süreceği kaydedildi. ABD de Vuhan’dan üçüncü tahliye seferini gerçekleştirdi. Son seferle birlikte ülkeye getirilen Amerikan vatandaşı sayısının 800’e ulaştığı kaydedildi.