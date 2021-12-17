Dünya alarmda: Hiçbir zaman bu kadar endişelenmemiştik

Dünya Omicron varyantına karşı alarma geçti. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19'a neden olan koronavirüsün Omicron gibi yeni varyantlarına karşı geliştireceği uyumlandırılmış aşılardan ilk etapta 180 milyon doz almak üzere anlaştı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Dünya çapında hızla yayılan yeni koronavirüs varyantı Omicron nedeniyle ülkeler sıkı tedbirler almaya başladı. Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, Omicron'un 2022'nin ilk iki ayında baskın varyant olmasını öngörüyor. Avrupa'nın kalabalık nüfuslu ülkelerinde bu varyantla birlikte vaka ve can kaybındaki artış endişeleri körükledi. Omicron Avrupa'da hükümetleri kaldırdığı önlemleri geri getirmeye ve aşıda hatırlatma dozu uygulanması kararı olmak üzere yeni önlemler almaya zorladı. İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen bu yeni türün aşırı bulaşıcı olduğu, aşılanan ve hastalığı atlatmış olanların da korunmasının güç olabileceği tahmin ediliyor.

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8 KAT DAHA CİDDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 özel temsilcisi Dr. David Nabarro, Kovid-19 hakkında hiçbir zaman şimdi olduğu kadar endişelenmediğini belirterek, Omicron’un yayılmasının benzeri görülmemiş olduğunu söyledi. Omicron'un sadece İngiltere için değil, Avrupa ve dünya için de ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Nabarro, varyantın süper hızlı yayıldığını ve suşun "her 2 ila 3 günde bir ikiye katlanan vaka sayısına" sahip olduğunu söyledi. Nabarro, "Bu, Omicron'un bir hafta içinde 8 kat daha ciddi olacağı anlamına geliyor. 2 haftada 40 kat daha ciddi. 3 haftada 300 veya 400 kat daha ciddi, 4 haftada 1000 kat daha ciddi" dedi.

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David Nabarro

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