Önlem alınmazsa Venedik sular altında kalabilir

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından koordine edilen ve "Remote Sensing" dergisinde yayımlanan Venedik ile ilgili uluslararası araştırmada geliştirilen senaryolara yer verildi.

İklim değişikliğine dair en güncel projeksiyonlara dayandığı belirtilen araştırmada, 2150 yılına kadar Venedik Lagünü için öngörülen deniz seviyelerini hesaplandığı kaydedildi.

Söz konusu çalışmada, Venedik'in 2150 yılına kadar tekrar su baskınları riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Araştırmada, bu duruma hem zemin seviyesi düşmesinin hem de deniz seviyesinin yükselmesinin yol açabileceği, böyle bir durumda Venedik'i su seviyesinin yükselmesinden ve gelgitlerden korumak için tasarlanan İtalyanca adı "Modello di Supporto Elettromeccanico" kısa adı "MOSE" olan elektromekanik bariyer sisteminin yetersiz kalabileceği kaydedildi.

Araştırmada, ayrıca 2050, 2100 ve 2150 yılları için detaylı su baskını senaryolarının da haritalandırıldığı ve lagünü daha yüksek deniz seviyelerine karşı koruyacak sistemler olmadan yaşanabilecek olası durumlarının çalışıldığı belirtildi.

"MOSE" sisteminin, açık deniz ile Venedik Lagünü arasında 3 metreye kadar su seviyesi farklarını yönetebilecek şekilde tasarlandığı, dolayısıyla kapasitesinin aşılması riski olabileceğine dikkat çekildi.

INGV'den araştırma koordinatörü Marco Anzidei de "Ana hatları çizilen senaryolar, siyasi karar vericiler ve yerel otoriteler tarafından Venedik ve lagününü korumak için somut adımlarla bölgesel planlama ve risk planlarında mümkün olan en kısa sürede güncellemeler yapılması gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Venedik'te 1966 ve 2019 yılında ciddi sel felaketleri ve su baskınları yaşanmış, ilkinde su seviyesi 194 santimetreye, ikincisinde ise 187 santimetreyle en yüksek su seviyeleri kaydedilmişti.

Venedik kenti ve lagününü, 3 metrelik gelgitlerin yanı sıra 100 yılda 60 santimetre yükselebilecek sulardan korumak için projelendirilen MOSE'nin yapımına 2003 yılında başlanmış ve 2020 yılından itibaren kademeli şekilde devreye alınmıştı.







