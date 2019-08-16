Dünya Open Armsdan 13 düzensiz göçmen daha indirildi
AVRUPA

Open Arms'dan 13 düzensiz göçmen daha indirildi

İtalya'nın Lampedusa adası yakınında bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmen tahliye edildi. İtalya İçişleri Bakanlığının izin vermemesi sebebiyle liman dışında bekleyen gemilerindeki göçmenlere ilişkin Gatti, "Gemide şu an 134 göçmen var. Dün akşamdan bu sabaha önce 9, sonra 4 kişi daha olmak üzere 13 kişi tahliye edildi." dedi.

Haber Merkezi AA
Open Arms, yönünü İtalya’nın Lampedusa adasına çevirmiş ve dün sabah adanın limanına kadar yaklaşmıştı.
Open Arms, yönünü İtalya’nın Lampedusa adasına çevirmiş ve dün sabah adanın limanına kadar yaklaşmıştı.

Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle İtalya’nın Lampedusa adasının yakınlarında limana yanaşabilmek için bekleyişini sürdüren İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmenin daha tahliye edildiği bildirildi.

Open Arms İtalya Sorumlusu Riccardo Gatti, Lazio Bölge İdare Mahkemesinin (TAR) önceki gün Open Arms’ın İtalyan kara sularına giriş yasağını askıya almasının ardından güvertesindeki 147 düzensiz göçmenle dün Lampedusa’ya yaklaşan gemilerinden son tahliye edilenlere dair bilgi verdi.

  • İtalya İçişleri Bakanlığının izin vermemesi sebebiyle liman dışında bekleyen gemilerindeki göçmenlere ilişkin Gatti, "Gemide şu an 134 göçmen var. Dün akşamdan bu sabaha önce 9, sonra 4 kişi daha olmak üzere 13 kişi tahliye edildi." dedi.

Gatti, güvertede kalan 134 kişiden 29’unun çocuk olduğunu ve bunlardan sadece 1’inin yanında ebeveyninin bulunduğunu belirtti.

Bu arada Open Arms'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da güvertedeki göçmenlerle denizde 15'inci günün geride kaldığına dikkat çekilerek, bütün göçmenlerin bir an önce tahliye edilmesi gerektiği, insanlığın bunu gerektirdiği ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de geminin limana yanaşıp göçmenleri indirmesi için Agrigento Valiliğinin İçişleri Bakanlığından gelecek talimatları beklediği ancak Agrigento Başsavcılığının TAR’ın kararının uygulanmadığına dair tespitte bulunması üzerine konuya müdahale edebileceği kaydedildi.

Open Arms hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms’ın gemisi, ay başında Akdeniz'de üç farklı grup halinde 160 düzensiz göçmen kurtarmış ve güvenli liman olarak İtalya ve Malta’ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

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İtalya İçişleri Bakanı Salvini, İtalyan parlamentosunda son kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

Avrupa ülkelerine çağrıda bulunan ve bu sürede Akdeniz’de bekleyişini sürdüren Open Arms gemisine, geçen hafta ABD’li aktör Richard Gere bizzat giderek destek vermişti. Gere’ın bu desteği Salvini’nin tepkisini çekmiş, İtalyan politikacı, Gere’a yönelik "Göçmenleri özel uçağınla ABD’deki villalarına götür." demişti.

Bu sırada 13 düzensiz göçmen acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle Open Arms’tan tahliye edilmiş, gemideki göçmen sayısı 147’ye düşmüştü.

  • Akdeniz’de deniz ve hava koşullarının dün itibarıyla kötüleşmesi sebebiyle gemi acil durum çağrısı verirken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından Open Arms, yönünü İtalya’nın Lampedusa adasına çevirmiş ve dün sabah adanın limanına kadar yaklaşmıştı.

İki bakanlık imza vermemişti

İçişleri Bakanı Salvini, bu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, Open Arms’a yönelik yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi imzalamıştı. Kanun gereği içişleri bakanının yanı sıra savunma ile ulaştırma bakanlarının da imzalaması gereken kararnameye iki bakanlık da imza vermemişti.

İçişleri Bakanının uhdesinde olan limana yanaşma konusunda Salvini'nin yeşil ışık yakmaması sebebiyle Open Arms gemisi, limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de dün Salvini'ye yazdığı mektupta, Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ve Lüksemburg'un Open Arms'taki göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
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