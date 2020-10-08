Cephe gerisinde seferberlik

Azerbaycan halk büyük taarruz için seferber oldu. Binlerce kişi cepheye gitmek için gönüllü olurken, Azerbaycanlı işadamları yardım kampanyası başlattı. İşadamı Farhad Ahmadov Azerbaycan’a gelerek orduya destek verdi. Ahmadov yardım çalışmalarına bizzat katıldı. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı taarruza halkın desteği büyük. Cepheye gitmek isteyen binlerce kişinin yanında Azerbaycanlı iş adamları da orduya maddi desteklerini sürdürüyor.

Azerbaycan asıllı Rus milyarder ve eski Rus senatör Farhad Ahmadov Azerbaycan’a gelerek orduya destek ve yaralı askerlerin tedavi edildiği hastanelere yardım için bir kampanya başlattı. Farhad Ahmadov, 3 gündür kolilerin paketlenmesine bizzat katılıyor. Farhad Ahmadov sahibi olduğu AzNar CJSC, askerlerin ihtiyaç duyduğu kolileri ve diğer ürünleri orduya göndermek için üç gündür aralıksız çalışıyor. Öte yandan AzNar tarafından üretilen meyve suları ve yiyeceklerin yanı sıra paketlerde askerler için gerekli olan çorap, tıraş bıçağı gibi ürünler yer aldı. Son üç günde gönderilen kolilerin toplam bedeli 100 bin manatı aştı ve önümüzdeki günlerde bu miktar 250 bin manatı bulacak. Farhad Ahmadov’un talimatıyla yardımlar Karabağ savaşının sonuna kadar sürecek.

OYNAT 00:49 Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı askeri araçları görüntüledi Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı çok sayıda askeri aracın görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ' Ermeni askerleri savaş mevzilerinden ayrıldı. Savaş alanında çok sayıda terk edilmiş askeri araç ve ekipman bulundu' ifadelerini kullandı.



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ZAFER BİZİM

Azerbaycanlıların başkalarının topraklarına gelmediklerini hatırlatan Ahmadov, “Tüm Azerbaycanlıları birleştirme ve saldırganların işgal ettiği eski topraklarımızın kurtuluşunu başlatan Başkomutan Başkomutan ve Azerbaycan Ordusu’na destek verme zamanı. Azeriler yabancı topraklara gelmediler, Azeriler hiçbir şekilde yasadışı işgali sürdürmeye çalışmadılar, Azerbaycanlılar on yıllardır müzakereleri bozmadılar ve uluslararası arabulucuları görmezden gelmediler.

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Düşmanlarımız Ermeniler değil, düşmanlarımız çözümü kasıtlı olarak engelleyen ve tüm nesli nefret ve illüzyonlarla büyüten maceracılardır. Düşüncelerim, hislerim ve dualarım bugün hakikat savaşı veren askerlerimiz ve subaylarımızla birlikte. Gerçek bizim tarafımızda, bu yüzden zafer bizimle olacak” dedi.