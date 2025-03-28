Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Ordulu başkanın Avrupa Konseyi'ndeki sözleri damga vurdu: Avrupalılar neye uğradığını şaşırdı 'Geçmişiniz kirli dürüst olun'

Ordulu başkanın Avrupa Konseyi'ndeki sözleri damga vurdu: Avrupalılar neye uğradığını şaşırdı 'Geçmişiniz kirli dürüst olun'

11:1528/03/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler.

Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Avrupalılara sert çıkarak, "Demokrasi geçmişiniz kirli ve sabıkalı, dürüst olun" dedi.

Başkan Güler, Konseyde Türkiye'deki mevcut yargı süreçleri üzerine tartışma çıkması üzerine söz alarak, "Demokrasi geçmişi kirli ve sabıkası olan ülkeler bize demokrasi dersi veremez" diyerek sert konuştu.


Başkan Güler, konuşmasında "Burada devam eden bir yargı var, erken değerlendirme yapılıyor. 3 yıl varsa seçimleri ama ne olursa olsun bunların tarafsız bir şekilde tartışılmasından yanayım. Fakat demokrasi geçmişi kirli olan sabıkası olan bazı ülkelerin bize buradan demokrasi dersi vermeye kalkışmalarını kınıyorum" ifadelerini kullandı.


"Avrupa sapla samanı birbirine karıştırıyor"

Başkan Güler, şöyle devam etti:

"Bakın insan haklarından konuşuyoruz. Filistin'i konuşmuyoruz, Gazze'ye konuşmuyoruz. Suriye meselesini çözdük arkadaşlar. Suriye meselesi çözüldü, PKK meselesi çözülüyor şu anda, bu mu sizi rahatsız ediyor? Burada esasında terör meselesiyle demokrasiyi karşılaştırmak istemiyoruz ama burada maalesef sapla samanın birbirine karıştığını görüyoruz. Onun için tarafsız olmaya, dürüst olmaya, erdemli olmaya davet ediyorum."


"Dürüst olun"

Konseyde Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren ana konuların konuşulması gerektiğini de vurgulayan Başkan Güler, "Buradaki iş o kadar kolay değil. Bu işin yarın NATO'su var, enerji güvenliği var. Bunlar hiç konuşulmayacak mı? Bakın Rusya-Ukrayna meselesini konuşuyorsunuz. Yüzüstü bıraktınız bazı ülkeleri. Biz bunları hep kaydediyoruz. Onun için çok iyi takip edelim ve dürüst olalım" şeklinde konuştu.

#Mehmet Hilmi Güler
#Avrupa Konseyi
#Tarih

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: 10. yargı paketinde ehliyet affı var mı?