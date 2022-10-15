​Ormanlar Avrupa’yı istila edebilir!

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, önceki gün Belçika’nın Brugge kentindeki Avrupa Koleji’nde düzenlenen etkinlikte tartışmalı bir konuşmaya imzaya attı. Kolejde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Borrell, sembolik ifadelerle Avrupa Birliği’ni överek, diğer toplumlarla ilgili aşağılayıcı ifadeler kullandı. Konuşmasında Avrupa’yı bir bahçeye benzeten AB yetkilisi, bahçede her şeyin mükemmel bir şekilde işlediğini belirterek siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumu yakaladıklarını, Avrupalıların bu konuda ayrıcalıklı olduklarını kaydetti. Sözlerini Avrupa’nın dışındaki bölgeler hakkında değerlendirme yaparak sürdüren Borrell, “Biliyorsunuz Avrupa dışındaki bölgeler bir bahçeye hiç benzemiyor. Buraları bir ormana benzetebiliriz ve orman bahçeyi istila edebilir. Bunun önüne geçmeliyiz” diyerek kıta dışında yaşayan insanların barbar olduğunu ima etti. Duvar örerek bahçeyi koruyamayacaklarını kaydeden Borrell, ormanın büyüme kapasitesinin her zaman örülecek yüksek duvarları aşacağını dile getirdi. Bahçeden sorumlu bahçıvanların bahçenin dışındaki ormanla meşgul olması gerektiğinin altını çizen AB yetkilisi, “Aksi takdirde, dünyanın geri kalanı Avrupa’yı farklı yol ve araçlarla istila edecek” açıklamasında bulundu.

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‘Artık refah adası değiliz’ demişti

AB Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi daha önce AB’nin geleceğiyle ilgili ilginç bir tespitte bulunmuş; AB’nin on yıllardır ucuz enerji için Rusya, ucuz mal için Çin ve güvenlik için ABD üçlü sacayağına dayalı “refah adası” görünümünün sonuna geldiğini söylemişti. AB yetkilisi, dünyanın, belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemden geçtiğini belirtmiş, Avrupa ülkelerinin enerji, güvenlik ve mal tedariki konusunda yeni çözümler üretmek zorunda olduğunu vurgulamıştı.