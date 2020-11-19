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Dünya Orta Amerika ülkelerini Iota kasırgası vurdu 23 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Orta Amerika'da Iota kasırgası 23 can aldı

Orta Amerika ülkelerini Iota kasırgası vurdu: 23 kişi hayatını kaybetti

Orta Amerika'da etkili olan ve hafta sonu şiddeti 5’inci kategoriye yükselen lota kasırgası yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Foo/arşiv
Foo/arşiv

Orta Amerika'da etkili olan lota Kasırgası nedeniyle şimdiye kadar 23 kişi hayatını kaybetti.

Acil durum ilan edilen bölgelerde şu ana kadar Nikaragua'da 16, Honduras'ta 5, Panama'da ve El Salvador'da 1'er olmak üzere 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kasırganın etkili olduğu bölgelerde yollar ve köprülerin yıkılması nedeniyle çalışmalar helikopterle gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

Aşırı yağışların yol açtığı sellerde binlerce ev sular altında kalırken yollar, köprüler ve tarım alanları büyük zarar gördü.

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Arama kurtarma çalışmalarına ordunun da destek verdiği afet bölgelerinde binlerce kişinin tahliyesine devam ediliyor.

Orta Amerika devlet başkanlarının, ülkelerindeki yıkımlar nedeniyle 2 gün önce yaptığı yardım çağrısına Amerika Devletleri Teşkilatı (OAS), mali ve insani yardımda bulunacağını ilan ederek destek verdi.

Eta kasırgası nedeniyle kasım ayı başında 150'si Guatemala'da olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde 200 kişi yaşamını yitirmişti. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde de Eta kasırgasının yol açtığı şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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