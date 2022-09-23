​Orta Asya devletleri Rusya için savaşan vatandaşlarını hapis cezası ile tehdit etti

RFE'ye (Radio Free Europe) göre, Moskova'daki Kırgız büyükelçiliği tarafından 21 Eylül'de yayınlanan bir bildiride, "Büyükelçilik, Kırgız vatandaşlarını, herhangi bir askeri operasyona katılmaya çağıran belgeler alırlarsa Kırgız Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'ndaki diplomatik temsilciliğini derhal bilgilendirmeye çağırıyor" dedi. Özbek Başsavcılığı aynı gün, Rusya'nın adını açıkça belirtmeden, Özbek vatandaşlarının yabancı devletlerin silahlı çatışmalarına katılmasının yasa dışı olduğunu belirten bir bildiri yayınladı. Ajans, Telegram'da, "Buna göre, yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızı silahlı kuvvetlere katılmamaya, askeri operasyonlara dahil olmamaya çağırıyor ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluk nedeni olduğu konusunda bir kez daha uyarıyoruz" dedi. Benzer bir bildirim, Moskova'daki Tacik büyükelçiliği tarafından “yabancı devletlerin topraklarındaki karşıtlıklara katılan” yurttaşlar için “cezai sorumluluk” çağrısında bulundu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı konuşmada, ülke ordusunun kısmi seferberliğini ilan etti ve Savunma Bakanı Sergei Shoigu, yeni düzen kapsamında 300.000 kadar yedek askerin çağrılacağını da sözlerine ekledi. Karar, kuzeydoğu Kharkiv bölgesinde başarılı bir Ukrayna karşı taarruzunun hemen ardından geldi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile birlikte araştırılıyor
Önceki aylarda, Orta Asyalı göçmen işçilerin Ukrayna'da savaşmak için Rus vatandaşlığı ve nispeten yüksek maaş teklifleriyle kandırıldığına dair raporlar vardı. Ancak, sözde bu çabaların ne kadar yaygın olduğu ve bu şekilde kaç işçinin işe alındığı belirsizliğini koruyor. Diplomat'a göre, Orta Asya'daki yerel medya kuruluşları, Mart ayında Rusya tarafında Ukrayna'da savaşan çok sayıda Tacik ve Kırgız erkeğin öldüğünü bildirdi. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın karşı saldırısı sırasında Balaklia yakınlarında iki Özbek askeri yakalandı. Özbekistan'ın Ukrayna büyükelçiliği, "doğrulanmamış" iddiaların yayılmasına karşı çağrıda bulundu ve bir açıklamada şunları söyledi: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde olay araştırılıyor.
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Rusya'daki Orta Asyalı işçiler, Kremlin'in yalnızca muharebe tecrübesi ve ilgili bir askeri uzmanlığa sahip yedekler için geçerli olan kısmi seferberlik kararnamesi kapsamına girmiyor. Ancak gözlemciler, emrin daha geniş bir seferberlik programı için bir sıçrama tahtası olabileceğine dair endişelerini dile getirdiler. Rusya'da inşaat, ulaşım ve tarım sektörlerinde çalışan genç erkeklerin büyük bir bölümünü oluşturan dört milyondan fazla Orta Asya işçi göçmeni var.