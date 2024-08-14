Orta Doğu'da savaş alarmı: Hava yolu uçuşları askıya alınıyor

Terör devleti İsrail ile Hamas arasındaki savaşa İran'ın müdahil olması ve misilleme yapılması beklentisi, birçok hava yolu şirketinin Orta Doğu'ya yapılan uçuşlarında değişikliğe gitmesine sebep oldu.





Birçok hava yolu şirketi gidiş-dönüş uçuşlarını belli bir tarihe kadar iptal ederken, bazı firmalar ise uçuş rotalarında değişikliğe gitti.





Türkiye'nin bir numaralı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) ile Alman hava yolları grubu Lufthansa'nın ortak girişimi olan SunExpress Havayolları, 14 Ağustos'a kadar Beyrut'a olan tüm uçuşlarını iptal etti.





Yunan hava yolu şirketi Aegean Airlines, 19 Ağustos'a kadar Beyrut, Amman ve Tel Aviv'e olan tüm uçuşlarını iptal etti.





Cezayir hava yolu şirketi Air Algerie, bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'a gidiş-dönüş uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.





Hindistan merkezli Air India hava yolu şirketi, Tel Aviv'e ve Tel Aviv aktarmalı uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu.









Tel Aviv uçuşları iptal





Euronews'te yer alan habere göre Fransız hava yolu firması Air France, başkent Paris ile Lübnan'ın başkenti Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınmasını 14 Ağustos'a kadar uzattı.





Air France'ın Hollanda'daki kolu KLM firması ise 26 Ekim'e kadar Tel Aviv'e olan gidiş-dönüş tüm uçuşlarını iptal etti.





KLM firmasının düşük maliyetli yan firması olan Transavia hava yolu şirketi ise 31 Mart 2025'e kadar Tel Aviv'e gidiş-dönüş tüm uçuşlarını iptal etti.





Hong Kong merkezli hava yolu şirketi Cathay Pacific de 27 Mart 2025 tarihine kadar Tel Aviv'e yapacağı tüm uçuşları iptal etti.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Delta Airlines hava yolu şirketi, New York ile Tel Aviv arasındaki uçuşlarının askıda kalma süresini 31 Ağustos'a kadar uzattı.





İngiltere merkezli ekonomik hava yolu şirketi easyJet ise Nisan 2024'te Tel Aviv'e olan gidiş-dönüş uçuşlarını durdurmuştu. Bir şirket sözcüsü, 30 Mart 2025 tarihinde uçuşlara yeniden başlanacağını söyledi.





Finlandiya merkezli hava yolu şirketi Finnair, Katar'ın başkenti Doha'ya olan tüm uçuşları için İran hava sahasını kullanmamaya devam ediyor.





İtalyan ITA Airways, resmi X hesabından yaptığı açıklamada Tel Aviv'e gidiş-dönüş olan uçuşların askıya alınma süresini 15 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.





Swiss Air Lines ve Austrian Airlines'ı da bünyesinde barındıran Alman hava yolu grubu Lufthansa, İran ve Irak hava sahasını kullanmama süresini uzattı. Şirket, Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Irak'ın Erbil kentine olan uçuşlarını 21 Ağustos'a kadar askıya alacağını açıkladı.





Avrupa'nın en büyük bütçeli hava yolu şirketi Ryanir, "operasyonel kısıtlamaları" gerekçe göstererek 26 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e gidiş-dönüş tüm uçuşlarını iptal etti.





İran hava sahası üzerinden uçmayı durduran Singapurlu hava yolu şirketi Singapore Airlines, alternatif rotalar kullanıyor.





Romanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolları şirketlerinden olan Tarom, Tel Aviv, Amman ve Beyrut uçuşlarını 16 Ağustos'a kadar askıya alma kararını uzattı.





ABD'nin Şikago merkezli hava yolu firması United Airlines ise Newark, New Jersey ve Tel Aviv arasındaki günlük seferlerini 31 Temmuz'da güvenlik gerekçelerini öne sürerek askıya almıştı.





İspanyol düşük maliyetli hava yolu şirketi Vueling, Tel Aviv ve Amman'a olan tüm uçuşlarını 26 Ekim'e kadar iptal etti.





Ayrıca İngiltere, "askeri faaliyetlerin havacılık için potansiyel risk oluşturduğu" gerekçesiyle İngiliz hava yolu şirketlerine 8 Ağustos'tan 4 Kasım'a kadar Lübnan hava sahasına girmemelerini tavsiye etti.











