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Dünya

Ortadoğu'da gerginlik tırmanıyor: ABD'nin uçak gemisi Suriye kıyılarına konumlandı

ABD'nin Akdeniz'deki USS George W. H. Bush uçak gemisi, İran destekli güçlerin Suriye'de Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üslere yönelik saldırı düzenlemesinin ardından tedbir amaçlı olarak Suriye kıyılarına yakın bölgeye konumlandı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında "İran Devrim Muhafızlarıyla ilişkili grupların Suriye'de konuşlu kuvvetlerimize saldırılarını artırdıklarını gördük ve tedbir olarak uçak gemisini daha yakın bir bölgeye çektik." dedi.

22:28 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
USS George W. H. Bush uçak gemisi.

USS George W. H. Bush uçak gemisi.

ABD, İran destekli güçlere karşı George W.H.Bush uçak gemisini Suriye'ye yaklaştırdı.

İran destekli güçlerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere roket ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) adım attı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında
"İran Devrim Muhafızlarıyla ilişkili grupların Suriye'de konuşlu kuvvetlerimize saldırılarını artırdıklarını gördük ve tedbir olarak uçak gemisini daha yakın bir bölgeye çektik.
" dedi.

AA muhabirinin, geminin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye kıyılarına yaklaştığını hatırlatarak, geminin konumunun ve görev süresinin değiştirilip değiştirilmediğini sorması üzerine Singh, geminin konumunun Suriye kıyılarına daha yakın olacak şekilde değiştirildiğini ve görev süresinin uzatıldığını bildirdi.

Singh, altı aylık görev süresi biten geminin Akdeniz'de daha ne kadar kalacağına ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

AA muhabirinin, bu geminin İran'a yönelik olası bir askeri operasyonun parçası olarak bölgede tutulmadığını kesin bir dille teyit edip etmeyeceği sorusuna ise Singh, "Bu askerlerimize yönelik saldırılarla alakalı ve buna verdiğimiz bir karşılıktır." yanıtını verdi.



#ABD
#İran
#Ortadoğu
#USS George W. H. Bush uçak gemisi
#Suriye
#Akdeniz
36 dakika önce
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