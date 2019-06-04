Ortadoğu’yu zehirliyor

Ortadoğu’nun çıbanbaşı Muhammed bin Zayed, ABD’nin desteğiyle bölgeyi zehirleyen politikalarını genişletiyor. Çıbanbaşı Zayed, kontrolündeki özel kuvvetler aracılığıyla bölgede demokrasi mücadelesini engelliyor, darbeleri destekliyor ve komşu ülkeleri istikrarsızlaştıracak yöntemler izliyor. Bin Zayed’in bölgedeki etkisinin, Trump’ın ABD Başkanlığı görevine gelmesiyle de güç kazandığı belirtiliyor.

ABD merkezli New York Times gazetesi, Ortadoğu’da yaşanan kargaşa, kaos, darbe ve otokratik yönetimlerin baş sorumlusunun Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed olduğunu yazdı.

“En etkili Arap yönetici Muhammed bin Selman değil, Muhammed bin Zayid” başlıklı, David D. Kirkpatrick imzalı haberde Ortadoğu’nun çıbanbaşı Muhammed bin Zayed’in 1991’de Körfez Savaşı sonrası ABD ile silah pazarlığı yürüterek elini güçlendirdiğini, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikteyse etkinliğinin en üstü seviyeye çıktığını belirtti.

Çıbanbaşı Zayed’in Washington’daki en etkili yabancı seslerden olduğu ve ABD yönetimini kendi gündemi doğrultusunda yönlendirdiği de yazıda belirtildi. Gazete, BAE Veliaht Prensi’nin emrindeki özel kuvvetler ile bölgeyi istikrarsızlaştıracak operasyonlar yürüttüğüne de dikkat çekti.

ÖZEL KUVVETLERLE OPERASYON YAPIYOR

Dünyanın en zengin kişileri arasında olan Muhammed Bin Zayed’e bağlı özel kuvvetlerin Yemen, Libya, Somali ve Mısır’ın Kuzey Sina bölgesinde aktif olduğunun vurgulandığı haberde, Bin Zayed’in Ortadoğu’da demokratik geçişe engel olmak için çalıştığı ve Mısır’da kendisi için güvenilir bir otokrasi kurulmasına yardım ettiği kaydedildi. Zayed’in emrindeki özel kuvvetleri, Irak ve Afganistan’da katliamları ile bilinen özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Erik Prince eliyle kurduğu daha önce ortaya çıkmıştı.

REKLAM

KOMŞULARI İSTİKRARSIZLAŞTIRMA POLİTİKASI

BAE’nin zaman zaman ABD’nin politikaları ile çeliştiğine ve komşularını istikrarsızlaştırdığına değinilen yazıda, insan hakları kuruluşlarının da Bin Zayed’i Yemen’deki katliam ve insani krizi oluşturduğu ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan’ı desteklediği için eleştirdiği anımsatıldı. Katar’a yönelik abluka politikasının mimarının da Muhammed bin Zayed olduğu biliniyor. Muhammed Bin Zayed tetikçisi Muhammed Dahlan eliyle bölgede rakip gördüğü Türkiye’yi hedef alan 15 Temmuz Fetöcü darbe girişimini de desteklemişti.

TRUMP’I YÖNLENDİRİYOR

Gazete, “(ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi döneminde, Bin Zayed’in Washington üzerindeki etkisi hiç olmadığı kadar büyük görünüyor” vurgusunu yaptığı yazıda, Trump’ın Katar, Libya ve Suudi Arabistan ile ilgili konularda, Bin Zayed’in fikirlerini kendi kabine yetkilileri ya da üst düzey milli güvenlik personelinin fikirlerinin üstünde tuttuğu vurgulandı.

FİLİSTİN İHANETİNDE BAŞ ROLDE

Yazıda ayrıca Bin Zayed’in, Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile gizli toplantılar yaptığı aktarıldı. Çıbanbaşı Zayed’in Kushner’in son dönemde savunduğu “Yüzyılın Anlaşması” olarak sunulan sözde İsrail-Filistin barış yaklaşımının Muhammed bin Zayed’in uzun zamandır savunduğu “Basra Körfezi merkezli yaklaşımı” andırdığına dikkat çekildi. Plana ilişkin sızıntılarda Filistin’in haritadan silindiği ve İsrail işgalinin meşrulaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

DÜNYA Milyonlar bayramı unuttu