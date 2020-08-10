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Dünya Oruç Reise havadan SİHA kalkanı
AVRUPA

Oruç Reis'e havadan SİHA kalkanı

Oruç Reis araştırma gemisi NAVTEX ilan edilen bölgeye yanında donanma gemileri ile gönderilmişti. Türkiye bölgenin hava hakimiyetini de SİHA'lar ile sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SİHA'lar bölgeyi havadan kontrol ediyor.
SİHA'lar bölgeyi havadan kontrol ediyor.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi NAVTEX ilan edilen bölgede araştırma faaliyetlerine başlamışken bölgenin havadan kontrolü SİHA'lar ile sağlanıyor.

SİHA'lar bölgede uçup gemiye havadan koruma kalkanı oluştururken Oruç Reis'in kablo döşemeye başladığı iddiaları da gündeme getirildi.

DHA
Oruç Reis arama faaliyetlerine devam ediyor.

Yunan tarafı acil durum konseyini topladı: Türkiye'yi NATO'ya şikayet edeceklermiş
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Yunan, Atmaca korkusunda haklı çıktı

  • Bu yıl envantere giren gemisavar füzelerimiz Atmacaların Ege Bölgesi'nde belli noktalara konuşlandırılması ile Yunan tarafı denizde izinsiz tekne dahi kaldıramayacaklar.

Atmaca'nın menzili bütün Ege'yi kapsarken Türkiye'nin bölgedeki en önemli üstünlük noktalarından biri haline geldi. Yunanistan'ın gemilerle asker taşıması 200 km öteden dahi Atmaca ile engellenebilecek.

ATMACA 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurdu
OYNAT 01:52
ATMACA 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurdu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN tarafından geliştirilen milli deniz seyir füzesi ATMACA'nın envantere girmeye hazırlandığını söyledi. Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.” notunu düştü.


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Oruç Reise SİHA kalkanı

Oruç Reis'e
SİHA kalkanı

​Bölgenin hava hakimiyeti Türkiye'de.
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