Oruç Reis'e havadan SİHA kalkanı

Oruç Reis sismik araştırma gemisi NAVTEX ilan edilen bölgede araştırma faaliyetlerine başlamışken bölgenin havadan kontrolü SİHA'lar ile sağlanıyor.
SİHA'lar bölgede uçup gemiye havadan koruma kalkanı oluştururken Oruç Reis'in kablo döşemeye başladığı iddiaları da gündeme getirildi.
Yunan, Atmaca korkusunda haklı çıktı
- Bu yıl envantere giren gemisavar füzelerimiz Atmacaların Ege Bölgesi'nde belli noktalara konuşlandırılması ile Yunan tarafı denizde izinsiz tekne dahi kaldıramayacaklar.
Atmaca'nın menzili bütün Ege'yi kapsarken Türkiye'nin bölgedeki en önemli üstünlük noktalarından biri haline geldi. Yunanistan'ın gemilerle asker taşıması 200 km öteden dahi Atmaca ile engellenebilecek.