Dünya Otobana düşen uçaktan sağ çıktılar
AMERİKA

Otobana düşen uçaktan sağ çıktılar

ABD’nin California eyaletinde otobana düşen tek motorlu uçaktan saniyeler içinde alevler yükseldi. Pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu kazada alev alan uçak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Otobana düşen uçaktan sağ çıktılar
Otobana düşen uçaktan sağ çıktılar

ABD’nin California eyaletindeki Corona kentinde bulunan otobana tek motorlu uçak düştü. Corona İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.31 sıralarında Buena Vista Caddesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından uçağın alev aldığı ve uçakta bulunan pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı

California Otoban Devriyesi’nden memur Keith Ballantyne, uçağın Corono Havalimanı’na iniş yapacağını fakat "olası motor arızası" nedeniyle otobana acil iniş yapmak zorunda kaldığını söyledi. Ballantyne ayrıca, uçağın düştüğü esnada otobandaki bir araca çartığını fakat kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, trafik yoğunluğunun yaşandığı otobana düşen uçaktan dumanların ve alevlerin yükseldiği görüldü. Federal Havacılık İdaresi, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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ABD'de uçak kazası: Evlerin bulunduğu bölgeye düştü
FOTOĞRAF 14
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ABD’nin Meksika sınırında yer alan San Diego County’de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü.
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San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü.
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Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.
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En az 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.
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ABD'de uçak kazası: Evlerin bulunduğu bölgeye düştü
ABD'nin California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü. Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmezken, bölgedeki çok sayıda ev ve araç hasar gördü.


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