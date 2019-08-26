Dünya Otobüs uçuruma yuvarlandı
ASYA

Otobüs uçuruma yuvarlandı​

Otobüs uçuruma yuvarlandı

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde, kapasitenin üstünde yolcu taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 11'i ağır 25 kişi yaralandı. Olay anında araçta sıkışan kişilerin emniyet güçlerinin ve bölgede bulanan yöre halkının çıkardığı, 5 yolcunun olay yerinde, 2 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Uçuruma yuvarlanan otobüs.
Uçuruma yuvarlanan otobüs.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

  • Hindustan Times'ın haberine göre, polis, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otobüsün Rajouri bölgesine bağlı Dera Gali mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 305 metrelik uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.

Kazanın hemen ardından olay yerine giden emniyet güçlerinin ve yöre halkının araçta sıkışan yolcuları çıkardığını aktaran polis, 5 yolcunun olay yerinde, 2 yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Polis, kazada yaralanan diğer 25 kişinin hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi işlemleri devam ediyor.

Rajouri hastanesindeki doktorlar, durumu ağır olan 11 kişinin, merkezdeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiklerini ifade etti.

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