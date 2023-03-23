|
Reklam
Reklam
Dünya

Otomobil devi Mercedes'e yolsuzluk şoku: Savcılık soruşturma başlattı

Mercedes-Benz'in Almanya'daki Sindelfingen fabrikasının, Alman savcılar tarafından yolsuzluk suçlaması ile arandığı ortaya çıktı. İki Mercedes-Benz çalışanına, ticari işlemlerde rüşvet alma suçlaması yöneltildiği bildirildi.

11:36 . 23/03/2023 Perşembe
Diğer
Arşiv

Arşiv

Aman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, yolsuzluk suçlaması ile karşı karşıya kaldı. Alman yayın organı Bild'in haberine göre, şirket hakkında soruşturma başlatan Alman otomotiv üreticisinin Sindelfingen tesisinde incelemelerde bulunuyor. Soruşturma kapsamında yolsuzluk şüphesiyle sorgulanan iki Mercedes-Benz çalışanına, ticari işlemlerde rüşvet alma suçlaması yöneltildiği bildirildi.

Fabrikada arama yapılıyor

Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, yetkililerin Stuttgart'ın güneybatısındaki fabrikada yapılan aramalarda bir cep telefonu ve bilgisayara el konulduğu belirtildi. İsmi paylaşılmayan bir Mercedes-Benz sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu davada yaralanan taraf biziz ve şikayette bulunduk. Yetkililer ile koordineli bir biçimde çalışıyoruz" dedi.


#Mercedes-Benz
#almanya
#Sindelfingen
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.