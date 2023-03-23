Otomobil devi Mercedes'e yolsuzluk şoku: Savcılık soruşturma başlattı

Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, yetkililerin Stuttgart'ın güneybatısındaki fabrikada yapılan aramalarda bir cep telefonu ve bilgisayara el konulduğu belirtildi. İsmi paylaşılmayan bir Mercedes-Benz sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu davada yaralanan taraf biziz ve şikayette bulunduk. Yetkililer ile koordineli bir biçimde çalışıyoruz" dedi.