​Otomobili sulara gömülürken selfie çekti.

Kanada'nın Ottava şehrinde üzeri buz tutmuş Rideau Nehri'nde aracı ile ilerleyen kadın, korkunç bir kazaya imza attı. Daily Mail'de yer alan habere göre, kaza sonrası buzul kırıldı, araç yavaş yavaş soğuk sulara gömülmeye başladı.

Çevredekiler yardım için kazanın olduğu yere koşarken akıllara durgunluk verecek bir şeyle karşılaştı.

VİRAL OLDU

Aracı sulara gömülen sürücü otomobilinden indikten sonra aracın üzerine çıktı ve bu anları ölümsüzleştirmek için selfie çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kanada'da donmuş göllerin üzerinde araç kullanmaya izin veriliyor. Ancak bu bölgelerde katı hız sınırı kuralları uygulanıyor.

Bu kuralı ihlal eden sürücü çevredekilerin bir kano ile ona ulaşması sonrası kurtarıldı ve polis tarafından tehlikeli araç kullanmak ile suçlandı.

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