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Dünya Otomotiv devi otomobillerini geri çağırıyor
AVRUPA

Otomotiv devi otomobillerini geri çağırıyor

Avrupa Komisyonu'ndan Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla'ya kötü haber geldi. Avrupa Birliği'nin yürütme organı, internet sitesi 'Safety Gate'ten yayınladığı bir uyarı mesajında seyir halindeyken açılma riski yüksek bir ön kaput nedeniyle 2014 ile 2021 arasında üretilen Tesla Model S ve 3'lerin geri çağrılmasını istedi.
Bu ayın başlarında da Tesla, hava yastıklarıyla ilgili bir sorun nedeniyle 2021 ile 2022 arasında üretilmiş 7 bin Model X'i geri çağıracağını açıklamıştı.

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Otomotiv devi otomobillerini geri çağırıyor
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Avrupa Birliği'nden verilen mesajda, Tesla marka araçlarda yüksek hızda yol alırken kaput ile radyatör ızgarası arasında yaşanan hava girişinin kaportada yarattığı titreşimlerin kaput açma kolu ve ayracını zorlayarak çatlamalara neden olmasının kaputun yolculuk sırasında ani şekilde açılma olasılığı doğurduğu ve bunun da kaza riskini artırdığı ifade edildi.

Tesla'da akılalmaz hata: 125 bin 785 otomobili geri çağırdı
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Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların arka motorlarındaki akım çeviricilerdeki bazı hatalar tespit edildiği belirtildi.
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Mekanik aksaklıklara yol açan hataların düzeltilmesi için araçların geri çağrıldığı belirtildi.
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Açıklamada, 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen 125 bin 785 adet aracın, motor kontrol yazılımlarını güncelleneceği kaydedildi.
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Araçların 93 bin 578'inin Çin'de üretildiği, geri kalanın ithal edildiği aktarıldı.
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Tesla, şubatta Çin'de üretilen yaklaşık 26 bin \"Model 3\" ve \"Model Y\" marka aracının güvenlik riski nedeniyle geri çağırmayı planladığını açıklamıştı.
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet \"Model 3\" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.
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Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı
Tesla'da akılalmaz hata: 125 bin 785 otomobili geri çağırdı
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet "Model 3" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.


5 ayda 9 kez geri çağırdı

Açıklamada geri çağrılacak araç sayısı belirtilmezken Tesla, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehdit eden sorunlar nedeniyle son beş ayda dokuzuncu kez araçlarını geri çağırmak zorunda kalıyor.

Şirket perşembe günü de yaptığı açıklamada, 2020 ile 2022 arasında üretilmiş Model Y, X ve S araçlarının yanı sıra 2017 ile 2022'de fabrika standından çıkmış Model 3'lerin yaklaşık 600 binini, araç hareket halindeyken dışarıya müzik verme özelliği "Boombox" konusunda geri çağıracağını duyurdu.

Bu ayın başlarında da Tesla, hava yastıklarıyla ilgili bir sorun nedeniyle 2021 ile 2022 arasında üretilmiş 7 bin Model X'i geri çağıracağını açıklamıştı.

Tesla araçlarında yeni dönem: Cam sileceği tarih oluyor
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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, üzerinde çalıştığı yeni teknolojilerle araçlarını geleceğe hazırlıyor.<br><br>
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Gelecekte direksiyon ve pedallardan tamamen kurtulmak için çalışan ABD merkezli üretici, şimdi de cam sileceklerinin fişini çekmek istiyor.<br><br>
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Daha önce, sadece otomobillerde değil, aynı zamanda güneş panellerinde de kullanılabilecek lazerle cam temizleme sisteminin patentini alan şirket, şimdi de bu teknolojisini resmen duyurdu.<br><br>
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Şirket mühendisleri tarafından tasarlanan sensörler, cam üzerinde leke algıladığında sistem o bölgeye lazer ışınları göndererek temizlenmesini sağlayacak.<br><br>Tesla, söz konusu teknolojiyi aynı zamanda güneş panellerinde de kullanmayı planlıyor. Toz ve kir tabakasının güneş panellerinin verimliliğini önemli ölçüde azalttığı bir gerçek.<br><br>Bu nedenle yeni teknolojinin, enerji alanında ciddi bir sorunu ortadan kaldıracağı tahmin ediliyor.
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Aracın camları üzerinde biriken kalıntılar sensörler ve kameralar yardımıyla tespit edilecek. Daha sonra, cam üzerindeki kalıntının lazere maruz kalma seviyesi hesaplanacak ve ardından lazer ışınları, ilgili yerlere gönderilerek cam temizlenecek.<br><br>Kullanıcılar, lazerli cam sileceklerini dokunmatik ekran, joystick veya başka bir silecek iletişim paneli üzerinden manuel olarak kontrol edebilecek.
Tesla araçlarında yeni dönem: Cam sileceği tarih oluyor
Tesla'nın geçtiğimiz yıllarda başvurusunu yaptığı 'lazerli cam silecekleri' ABD Patent Ofisi'nin onayının ardından bugün duyurularak resmiyet kazandı. Bu yeni özellik halihazırda Tesla sahibi olan sürücülerin araçlarına da modifiye edilebilecek.

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